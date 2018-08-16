Видео: на Ипподромскую выбежала перепуганная овца
Утром 16 августа на проезжую часть улицы Ипподромской в Калининском районе Новосибирска выбежала овца — водители попытались прогнать её с дороги.
Инцидент произошёл в десятом часу утра недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».
«Начала объезжать автобус и услышала, как люди кричат. Смотрю в окно, а на меня бежит овца. <…> Овцу все подгоняли, машины ехали медленно из-за этого. Животное кричало. <…> В какой-то момент она перебежала дорогу и отправилась в сторону частных домов», — рассказала корреспонденту НГС автор видео Алиса Богомолова.
По наблюдениям Богомоловой, домашние животные встречаются на Ипподромской регулярно.
«Рядом частные дома, и оттуда постоянно выбегают животные: то коровы, то овцы, то куры. <...> Видимо, и эта овца оттуда. Может, забыли калитку закрыть», — добавила девушка.
В начале этой недели квадроцикл с пассажиркой из Новосибирска попал в ДТП с овцой в Республике Алтай. Происшествие случилось в Чемальском районе днём 14 августа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Скриншот видеозаписи
Видео предоставлено Алисой Богомоловой