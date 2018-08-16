Видео: на Ипподромскую выбежала перепуганная овца

От страха овца постоянно кричала

Утром 16 августа на проезжую часть улицы Ипподромской в Калининском районе Новосибирска выбежала овца — водители попытались прогнать её с дороги.







Инцидент произошёл в десятом часу утра недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».





«Начала объезжать автобус и услышала, как люди кричат. Смотрю в окно, а на меня бежит овца. <…> Овцу все подгоняли, машины ехали медленно из-за этого. Животное кричало. <…> В какой-то момент она перебежала дорогу и отправилась в сторону частных домов», — рассказала корреспонденту НГС автор видео Алиса Богомолова.









По наблюдениям Богомоловой, домашние животные встречаются на Ипподромской регулярно.





«Рядом частные дома, и оттуда постоянно выбегают животные: то коровы, то овцы, то куры. <...> Видимо, и эта овца оттуда. Может, забыли калитку закрыть», — добавила девушка.





В начале этой недели квадроцикл с пассажиркой из Новосибирска попал в ДТП с овцой в Республике Алтай. Происшествие случилось в Чемальском районе днём 14 августа.