Видео: на Ипподромскую выбежала перепуганная овца

От страха овца постоянно кричала
От страха овца постоянно кричала

Утром 16 августа на проезжую часть улицы Ипподромской в Калининском районе Новосибирска выбежала овца — водители попытались прогнать её с дороги.


Инцидент произошёл в десятом часу утра недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».


«Начала объезжать автобус и услышала, как люди кричат. Смотрю в окно, а на меня бежит овца. <…> Овцу все подгоняли, машины ехали медленно из-за этого. Животное кричало. <…> В какой-то момент она перебежала дорогу и отправилась в сторону частных домов», — рассказала корреспонденту НГС автор видео Алиса Богомолова.



По наблюдениям Богомоловой, домашние животные встречаются на Ипподромской регулярно. 


«Рядом частные дома, и оттуда постоянно выбегают животные: то коровы, то овцы, то куры. <...> Видимо, и эта овца оттуда. Может, забыли калитку закрыть», — добавила девушка.


В начале этой недели квадроцикл с пассажиркой из Новосибирска попал в ДТП с овцой в Республике Алтай. Происшествие случилось в Чемальском районе днём 14 августа.

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