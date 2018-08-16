Врезались в дерево: три подростка оказались в больнице после ночной аварии

Водителя и пассажиров госпитализировали с переломами

Ночью 16 августа трое подростков на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска — их увезли в больницу с серьезными травмами.







ДТП произошло около 2:30 недалеко от дома № 101А на улице Золотодолинской.





«Водитель 2001 года рождения, несовершеннолетний, на автомобиле ГАЗ двигался по дороге без названия со стороны СНТ "Нива" в сторону улицы Васильковая. В пути следования, не доезжая 400 метров до дома № 101А на улице Золотодолинской, совершил наезд на дерево. В итоге пострадал сам: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ключицы и рёбер и тупая травма живота. Пострадала также пассажирка 2002 года рождения. У неё сотрясение головного мозга, скальпированная травма волосистой части головы и перелом левого бедра. Третий пассажир 2001 года рождения получил травмы. У него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом лучевой кости», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





Сейчас все детали аварии уточняются





По её словам, у несовершеннолетнего водителя не было водительского удостоверения. Всех троих подростков с места аварии госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.





«Чья была машина, пока неизвестно», — добавила Анна Варновская.





На прошлой неделе в Заельцовском районе Новосибирска произошла ещё одна серьёзная авария с ребёнком — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста, его увезли в больницу с травмой позвоночника.

