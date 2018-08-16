Врезались в дерево: три подростка оказались в больнице после ночной аварии
Ночью 16 августа трое подростков на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска — их увезли в больницу с серьезными травмами.
ДТП произошло около 2:30 недалеко от дома
«Водитель 2001 года рождения, несовершеннолетний, на автомобиле ГАЗ двигался по дороге без названия со стороны СНТ "Нива" в сторону улицы Васильковая. В пути следования, не доезжая 400 метров до дома
По её словам, у несовершеннолетнего водителя не было водительского удостоверения. Всех троих подростков с места аварии госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.
«Чья была машина, пока неизвестно», — добавила Анна Варновская.
На прошлой неделе в Заельцовском районе Новосибирска произошла ещё одна серьёзная авария с ребёнком — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста, его увезли в больницу с травмой позвоночника.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Анной Варновской