Пять автомобилей пробили колёса в коварной яме на Светлановской

Глубина ямы составила 15 сантиметров
Глубина ямы составила 15 сантиметров

Вечером 15 августа пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.


Об этом корреспонденту НГС рассказала Светлана Луцук — она пробила колёса, когда ехала в этом месте поздним вечером.


«Это рядом с "Большой Медведицей". Мы вечером проезжали там <…> на дороге две огромные ямы, которые находятся в ста метрах друг от друга. Если ехать в плотном потоке, то ямы не видно. Ехали мы со скоростью 40 км/ч. Попали в яму, пробили одно колесо, а на втором вылезла грыжа. <…> Мы отъехали вбок, начали менять колесо. Следом за нами влетели ещё два автомобиля. <…> Пока ждали сотрудников ГИБДД, в яму влетела четвёртая машина. Мы самостоятельно поставили знак на дорогу, потому что шёл большой поток. В итоге, когда приехали сотрудники ГИБДД, уже при них в яму влетела пятая машина. <…> Яма посреди дороги, все пробивают разные колёса: мы два левых, кто-то правые колёса пробивает», — рассказала корреспонденту НГС водитель Светлана Луцук.


Некоторые автомобили пробили сразу два колеса
Некоторые автомобили пробили сразу два колеса


По словам девушки, попав в яму, она почувствовала сильный удар, а автомобиль ударился поддоном о края ямы.


«Сотрудники ГИБДД замерили, что глубина ямы составляет 15 сантиметров. Повреждаются диски у автомобилей. Будем судиться», — добавила девушка.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли дорожники убрать эту яму и когда именно это произойдёт.


Подобные ситуации на дорогах Новосибирска происходят регулярно. Так, в конце июня два автомобиля пробили колёса из-за люка на улице Гоголя.

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