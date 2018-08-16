На полигоне под Новосибирском десантировались 100 молодых спецназовцев

Больше 100 молодых спецназовцев десантировались с вертолётов

На полигоне под Новосибирском прошли первые прыжки спецназа Центрального военного округа с парашютом — солдаты-срочники, призванные этой весной, десантировались с вертолётов.







В учениях приняли участие больше 100 новосибирских военнослужащих. Высадка десанта выполнялась из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» с высоты 800 метров с применением парашюта Д-10.





«Десантирование парашютным способом входит в программу подготовки молодого пополнения в соединении спецназа. Новобранцы прошли курс теоретических занятий, а затем приступили к тренировкам на тренажере. После прохождения подготовки военнослужащие получили допуски к совершению десантирования», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что прыжки с парашютом — это обязательный элемент подготовки молодых спецназовцев.





Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки спецназа





Справка: Вертолёт Ми-8АМТШ «Терминатор» — современные многоцелевые военно-транспортные вертолёты, предназначенные для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Эти вертолёты созданы с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.







В начале недели на авиабазу Толмачёво под Новосибирском прилетели четыре вертолёта Ми-24П «Крокодил» — машины проходили капитальный ремонт в Чите.