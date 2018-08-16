На полигоне под Новосибирском десантировались 100 молодых спецназовцев

Больше 100 молодых спецназовцев десантировались с вертолётов
Больше 100 молодых спецназовцев десантировались с вертолётов

На полигоне под Новосибирском прошли первые прыжки спецназа Центрального военного округа с парашютом — солдаты-срочники, призванные этой весной, десантировались с вертолётов.


В учениях приняли участие больше 100 новосибирских военнослужащих. Высадка десанта выполнялась из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» с высоты 800 метров с применением парашюта Д-10.


«Десантирование парашютным способом входит в программу подготовки молодого пополнения в соединении спецназа. Новобранцы прошли курс теоретических занятий, а затем приступили к тренировкам на тренажере. После прохождения подготовки военнослужащие получили допуски к совершению десантирования», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что прыжки с парашютом — это обязательный элемент подготовки молодых спецназовцев.


Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки спецназа
Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки спецназа


Справка: Вертолёт Ми-8АМТШ «Терминатор» — современные многоцелевые военно-транспортные вертолёты, предназначенные для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Эти вертолёты созданы с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.


В начале недели на авиабазу Толмачёво под Новосибирском прилетели четыре вертолёта Ми-24П «Крокодил» — машины проходили капитальный ремонт в Чите.

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