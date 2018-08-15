«Первым не говорю с клиентом»: интеллигентный водитель стал лучшим таксистом Новосибирска

Лучшим таксистом Новосибирской области стал 27-летний Сергей Пупков (на фото слева)
Лучшим таксистом Новосибирской области стал 27-летний Сергей Пупков (на фото слева)

Вечером 15 августа прошёл новосибирский этап конкурса «Лучший водитель такси в России 2018» — победителем стал 27-летний таксист Сергей Пупков. Он рассказал НГС о своём стиле работы.


В конкурсе участвовали 19 человек — это водители, которые легально работают в такси, рассказал корреспонденту НГС один из организаторов, руководитель проектов Общественного совета по развитию такси в регионах России Кирилл Казанин. Мероприятие проходило в одной из автошкол.


Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения, знание истории Новосибирской области и истории такси в России. Также им нужно было показать практические навыки профессионального мастерства.


«[Они показали] скоростное маневрирование на трассе и демонстрировали плавность вождения — путём прохождения трассы со стаканом воды на крыше. 


Стакан был стеклянный, гранёный, на наше удивление, ни один стакан не разбился», — отметил организатор.


Участники взяли с собой группы поддержки
Участники взяли с собой группы поддержки


Первое место в конкурсе досталось 27-летнему водителю такси «Атлас» Сергею Пупкову, который работает на служебном Opel, а иногда на личном автомобиле Mercedes. Победитель рассказал НГС, что закончил автотранспортный колледж, а таксистом трудится уже 6 лет.


Себя он называет интеллигентным таксистом, который ориентируется на желания клиента.


«Например, первым не стоит заводить разговор — если клиент хочет поговорить, тогда да. (М.М.: А почему вообще работаете в такси?) Это интересно, что-то новое от людей получаешь. 


Эмоционально заряжаешься, кого-то отвезешь на дачу — новые места увидишь, озёра, водопады. Когда на новый жилмассив заезжаешь — расспрашиваешь, как люди живут», 


— объяснил Сергей Пупков.


Водители не только показали практические навыки, но и продемонстрировали знания истории такси 
Водители не только показали практические навыки, но и продемонстрировали знания истории такси 


Победителю достались грамота и медаль, а также премия в 50 тысяч рублей. По словам организатора, также 30 тысяч рублей досталось занявшему второе место, а тому, кто получил «бронзу», — 20 тысяч рублей. Сергей Пупков же поедет в октябре в Сочи, на федеральный финал конкурса «Лучший водитель такси в России 2018».


Ранее в Новосибирске прошёл ещё один конкурс профессионального мастерства — в городе назвали имя лучшего врача 2018 года. Им стал хирург, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными болезнями лица.

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