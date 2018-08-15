Докатился: Ford сбил в Заельцовском парке мужчину на роликах

Водитель утверждает, что роллер выехал на дорогу внезапно и на большой скорости
Водитель утверждает, что роллер выехал на дорогу внезапно и на большой скорости

Вечером 15 августа в районе детской железной дороги в Заельцовском парке Новосибирска сбили мужчину на роликах — это произошло на пешеходном переходе.


Роллер ехал по Заельцовскому парку, когда на него наехал автомобиль Ford. Как утверждает очевидец, это случилось на пешеходном переходе. По словам очевидца, это было недалеко от верёвочного парка «Слабо».


«По словам водителя, виновника аварии, роллер внезапно и на большой скорости выехал на дорогу. После удара мужчину отбросило на припаркованный автомобиль. 


Водитель остался ждать приезда полиции», — пояснил посетитель Заельцовского парка.


Он затруднился оценить, как сильно пострадал роллер из-за аварии — его увезли врачи скорой помощи.


Ранее в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi сбил 6-летнего мальчика на роликах — ребёнок получил ушибы. 

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