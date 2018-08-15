Видео: новосибирцы отпустили на волю полезных птиц, поедающих мошек

Не все птенцы решились улететь в небо — некоторые мирно сидели на ладони

Новосибирские активисты выпустили на волю стрижей — они выхаживали птенцов несколько недель и ждали, когда они окрепнут.







Стрижей выпустили на волю на стадионе лицея № 200 на улице Кропоткина. Вечером 15 августа здесь собрались несколько волонтёров с коробками и корзинками, в которых выхаживали обессилевших птенцов.





Как рассказали корреспонденту НГС волонтёры, как правило, стрижата оказываются на земле, когда их по каким-то причинам покидают родители или когда новосибирцы, делая ремонт окон, балконов, крыш, случайно разрушают их гнёзда. Последняя причина, по их словам, самая распространённая.





Самые активные сразу устремлялись в небо и за секунды оказывались на уровне 25-этажки





«Стрижат реально в Новосибирске в этом году много. Больше 50 стрижат, наверное, где-то 60–70.





Самое сложное в уходе за стрижом — это корм, это наша самая большая проблема. Люди, пожалуйста, выращивайте сверчков. Они дорого стоят. Чтобы поднять одного стрижонка — это от полутора до двух тысяч рублей.





Это минимум. Ещё можно давать кормовых тараканов, может быть, на некоторое время мучных червей. Опарышей нельзя, дождевых червей нельзя, творог, мясо нельзя. <...> Стриж — неоспоримо полезная птица. Я, конечно, считаю, что все в природе полезны, но пара стрижей за лето уничтожает полмиллиона насекомых, в том числе кровососущих мошек, которые нас так раздражают», — рассказали зоозащитники.





Птенцов выхаживали 3–4 недели





«Большинство слётков нужно оставлять в природе — и воробьёв, и синиц, и голубей... Но стриж — это птица, которая недокармливает, видимо, по соображению выживаемости вида. Им трудно спуститься на землю покормить, это птицы, которые живут в верхнем ярусе домов. Ещё стриж — этот тот запрограммированный вид, который знает, как выживать в природе. Если вы возьмёте воробья — то он ваш навсегда», — добавили активисты.







Некоторые долго прощались перед тем, как отпустить стрижонка





Когда у птенцов полностью вырастают крылья, они набирают достаточный вес и начинают активно себя вести, их выпускают на волю. Сегодня в небе оказались почти все птенцы — они взмывали в верх и улетали в сторону запада. Некоторые на полёт не решились — их попробуют выпустить снова через какое-то время.









Как правило, птенцов волонтёрам приносят новосибирцы, которые их находят и не знают, как выходить. По словам зоозащитников, эти птицы не ходят по земле и очень чистые — их не нужно бояться брать в руки и стараться держать их перья в чистоте.





В мае другие волонтёры также помогали стрижам — птицы оказались обессилены после того, как вернулись с африканской зимовки в ещё промозглый Новосибирск.