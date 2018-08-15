Видео: новосибирцы отпустили на волю полезных птиц, поедающих мошек

Не все птенцы решились улететь в небо — некоторые мирно сидели на ладони 
Не все птенцы решились улететь в небо — некоторые мирно сидели на ладони 

Новосибирские активисты выпустили на волю стрижей — они выхаживали птенцов несколько недель и ждали, когда они окрепнут.


Стрижей выпустили на волю на стадионе лицея № 200 на улице Кропоткина. Вечером 15 августа здесь собрались несколько волонтёров с коробками и корзинками, в которых выхаживали обессилевших птенцов. 


Как рассказали корреспонденту НГС волонтёры, как правило, стрижата оказываются на земле, когда их по каким-то причинам покидают родители или когда новосибирцы, делая ремонт окон, балконов, крыш, случайно разрушают их гнёзда. Последняя причина, по их словам, самая распространённая. 


Самые активные сразу устремлялись в небо и за секунды оказывались на уровне 25-этажки
Самые активные сразу устремлялись в небо и за секунды оказывались на уровне 25-этажки


«Стрижат реально в Новосибирске в этом году много. Больше 50 стрижат, наверное, где-то 60–70. 


Самое сложное в уходе за стрижом — это корм, это наша самая большая проблема. Люди, пожалуйста, выращивайте сверчков. Они дорого стоят. Чтобы поднять одного стрижонка — это от полутора до двух тысяч рублей. 


Это минимум. Ещё можно давать кормовых тараканов, может быть, на некоторое время мучных червей. Опарышей нельзя, дождевых червей нельзя, творог, мясо нельзя. <...> Стриж — неоспоримо полезная птица. Я, конечно, считаю, что все в природе полезны, но пара стрижей за лето уничтожает полмиллиона насекомых, в том числе кровососущих мошек, которые нас так раздражают», — рассказали зоозащитники.


Птенцов выхаживали 3–4 недели
Птенцов выхаживали 3–4 недели


«Большинство слётков нужно оставлять в природе — и воробьёв, и синиц, и голубей... Но стриж — это птица, которая недокармливает, видимо, по соображению выживаемости вида. Им трудно спуститься на землю покормить, это птицы, которые живут в верхнем ярусе домов. Ещё стриж — этот тот запрограммированный вид, который знает, как выживать в природе. Если вы возьмёте воробья — то он ваш навсегда», — добавили активисты.


Некоторые долго прощались перед тем, как отпустить стрижонка 
Некоторые долго прощались перед тем, как отпустить стрижонка 


Когда у птенцов полностью вырастают крылья, они набирают достаточный вес и начинают активно себя вести, их выпускают на волю. Сегодня в небе оказались почти все птенцы — они взмывали в верх и улетали в сторону запада. Некоторые на полёт не решились — их попробуют выпустить снова через какое-то время.



Как правило, птенцов волонтёрам приносят новосибирцы, которые их находят и не знают, как выходить. По словам зоозащитников, эти птицы не ходят по земле и очень чистые — их не нужно бояться брать в руки и стараться держать их перья в чистоте. 


В мае другие волонтёры также помогали стрижам — птицы оказались обессилены после того, как вернулись с африканской зимовки в ещё промозглый Новосибирск.

Прочтений: 1071
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено