«Тойота» резко подняла цены на «Камри» и «Прадо»

Toyota Camry
Toyota Camry

Российская «Тойота мотор» резко подняла цены на свои главные модели, которые дают основную выручку компании. Начальная версия новой Camry, которая раньше стоила 1 399 000 рублей, подорожала на целых 72 000 рублей. 


Комплектация «Стандарт Плюс» с 2-литровым мотором подорожала на 50 тысяч, до 1 549 000 рублей, комплектация «Классик» — на 80 тысяч, до 1 629 000 рублей. Все версии Camry с 2,5-литровым мотором прибавили в цене 18 000 рублей. 


Внедорожник Land Cruiser Prado с 2,7-литровым мотором подорожал на 40 тысяч (до 2 329 000 2 728 000 рублей). Prado с дизельным двигателем 2,8 подорожал на 54 тысячи рублей, а с 4-литровым мотором V6 — на 55 тысяч рублей. 


Изменилась и стоимость пикапа Hilux — он подорожал на 23–26 тысяч рублей. Цены на остальные модели остались пока прежними. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».


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