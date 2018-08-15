«Тойота» резко подняла цены на «Камри» и «Прадо»

Toyota Camry

Российская «Тойота мотор» резко подняла цены на свои главные модели, которые дают основную выручку компании. Начальная версия новой Camry, которая раньше стоила 1 399 000 рублей, подорожала на целых 72 000 рублей.







Комплектация «Стандарт Плюс» с 2-литровым мотором подорожала на 50 тысяч, до 1 549 000 рублей, комплектация «Классик» — на 80 тысяч, до 1 629 000 рублей. Все версии Camry с 2,5-литровым мотором прибавили в цене 18 000 рублей.





Внедорожник Land Cruiser Prado с 2,7-литровым мотором подорожал на 40 тысяч (до 2 329 000 – 2 728 000 рублей). Prado с дизельным двигателем 2,8 подорожал на 54 тысячи рублей, а с 4-литровым мотором V6 — на 55 тысяч рублей.





Изменилась и стоимость пикапа Hilux — он подорожал на 23–26 тысяч рублей. Цены на остальные модели остались пока прежними. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Столица дешёвых иномарок



Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.