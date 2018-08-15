«Тойота» резко подняла цены на «Камри» и «Прадо»
Российская «Тойота мотор» резко подняла цены на свои главные модели, которые дают основную выручку компании. Начальная версия новой Camry, которая раньше стоила
Комплектация «Стандарт Плюс» с 2-литровым мотором подорожала на 50 тысяч, до
Внедорожник Land Cruiser Prado с 2,7-литровым мотором подорожал на 40 тысяч (до
Изменилась и стоимость пикапа Hilux — он подорожал на 23–26 тысяч рублей. Цены на остальные модели остались пока прежними. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru