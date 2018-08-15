Сибирячки со скрипками сняли клип на самую известную песню The Queen
Новосибирцы исполнили на скрипках композицию «The Show Must Go On» британской группы Queen и сделали клип со старыми фотографиями и кинохроникой города. О видео рассказала НГС одна из участниц проекта, преподаватель скрипки детской музыкальной школы
«Однажды возникла идея поэкспериментировать с ученицей на уроке [музыки], потому что она хотела играть не только то, что проходим в [музыкальной] школе. Ориентировались мы на европейский дуэт виолончелистов 2Cellos. <…> Я позвала ещё свою подругу [из филармонического симфонического оркестра]. Сделали аранжировку, порепетировали, понравилось. <…> Записали на студии, а дальше решили, что хорошо ещё и видео снять», — сообщила корреспонденту НГС Кристина Драйд.
По задумке авторов клипа, старые фотографии и кинохроника вместе с композицией Queen показывают, что «жизнь, несмотря на все сложности, продолжается».
По словам Кристины Драйд, в дальнейшем она продолжит заниматься популяризацией музыки и исполнять на скрипках как популярные хиты, так и классику.
На днях скрипачки новосибирской группы Silenzium представили новый видеоклип — кавер на композицию «Moment of Peace» немецкого коллектива Gregorian.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Илья Калинин
Скриншот и видео с YouTube-канала MikhLeb