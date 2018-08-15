Сибирячки со скрипками сняли клип на самую известную песню The Queen

Преподаватель игры на скрипке со своей ученицей сделали оригинальную аранжировку хита группы Queen

Новосибирцы исполнили на скрипках композицию «The Show Must Go On» британской группы Queen и сделали клип со старыми фотографиями и кинохроникой города. О видео рассказала НГС одна из участниц проекта, преподаватель скрипки детской музыкальной школы № 6 Кристина Драйд.





«Однажды возникла идея поэкспериментировать с ученицей на уроке [музыки], потому что она хотела играть не только то, что проходим в [музыкальной] школе. Ориентировались мы на европейский дуэт виолончелистов 2Cellos. <…> Я позвала ещё свою подругу [из филармонического симфонического оркестра]. Сделали аранжировку, порепетировали, понравилось. <…> Записали на студии, а дальше решили, что хорошо ещё и видео снять», — сообщила корреспонденту НГС Кристина Драйд.











По задумке авторов клипа, старые фотографии и кинохроника вместе с композицией Queen показывают, что «жизнь, несмотря на все сложности, продолжается».







По словам Кристины Драйд, в дальнейшем она продолжит заниматься популяризацией музыки и исполнять на скрипках как популярные хиты, так и классику.







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