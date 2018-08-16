Там же болото: мэрия объяснила, почему не может отремонтировать дорогу в Ленинском районе

Весной и осенью по несуществующей дороге проехать и пройти особенно трудно

Власти Новосибирска объяснили, почему не могут отремонтировать безымянную гравийную дорогу в Ленинском районе города.





О дороге, которая соединяет улицу Рионскую с Балластными переулками НГС писал в конце прошлой недели. Жители этой части Ленинского района заявили, что дороге нужен ремонт, но потом узнали из ответа начальника департамента имущественных и земельных отношений Георгия Жигульского, что дороги юридически не существует.





По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, участок, через который проходит безымянная дорога, сдан в аренду компании «Старица» — его используют для разведки и добычи песчано-гравийных материалов. Кроме того, в мэрии сообщили, что дорога проложена по болотистой местности — ремонт здесь может оказаться бесполезным.







«Выполнение работ по отсыпке данной дороги щебнем за счёт бюджетных средств не приведёт к положительному результату, в последующие годы следов благоустройства не останется. Укрепить каким-либо образом основание болота практически невозможно»,





— говорится в ответе на запрос НГС из пресс-центра мэрии Новосибирска.







Кроме того, в мэрии отметили, что в первую очередь в планы по благоустройству частного сектора включаются адреса из наказов избирателей депутатам горсовета, но эта дорога в наказы не вошла.







«На территории Ленинского района города Новосибирска 258 улиц частного сектора и с учётом лимитов выделяемого бюджетного финансирования осуществить охват всех улиц данного вида жилого сектора ремонтом дорог в один строительный сезон не представляется возможным», — поясняется в ответе из пресс-центра мэрии.







В этот сезон администрация Ленинского района планирует отремонтировать песком и щебнем 15 других улиц: 1-й переулок Балластный, 3-й переулок Пермский, улицы Амурскую, Оборонную, Дивногорскую, Лучистую, Облачную, Тихвинскую, Клеверную, Бакинскую, Плахотного, Районную, Расковой (от улицы Пермской до улицы Троллейной), Забалуева и Связистов.







Некоторые улицы для ремонта выбирали сами новосибирцы. Жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска выиграли в городском голосовании по выбору дорог для ремонта, но денег на это не нашлось.