Новосибирец ударил полицейского монтировкой и отделался условным сроком

Житель улицы Большевистской получил условный срок за удар монтировкой по плечу полицейского

В Новосибирске завершился суд над 43-летним жителем Октябрьского района, который слишком громко слушал музыку в своей квартире, а потом ударил монтировкой приехавшего к нему полицейского.







«Виновным себя признаёт полностью», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.







Как следует из материалов уголовного дела, 9 мая 2018 года жительница дома № 175/2 на улице Большевистской пожаловалась в полицию на соседа, который нарушал общественный порядок. На вызов приехали двое полицейских: они зашли в подъезд и увидели, как по лестнице спускается мужчина с металлической монтировкой. Один из полицейских попросил её убрать, но это требование возмутило жильца, и он один раз ударил полицейского монтировкой. Удар пришёлся в левое плечо. После этого нарушителя задержали.







Гособвинитель уточнила, что от удара полицейский почувствовал сильную боль, но серьёзной травмы не получил и в больницу не обращался.







Ударивший его мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Уголовное дело рассматривал Октябрьский районный суд.







По словам гособвинителя, в суде мужчина пояснил, что не совершил бы преступления, если бы в тот день был трезвым.







Во время расследования уголовного дела он рассказывал, что в тот день был нетрезв и примерно в 19:00 часов включил громкую музыку, посчитав, что в праздник имеет на это право. Но примерно через час к нему в дверь постучали. На пороге стоял незнакомый парень, который представился внуком соседки снизу и попросил перестать слушать громкую музыку. После этого осуждённый, по его словам, закрыл дверь и сделал потише, но через 10 минут спустился к соседке и испачкал её дверь кетчупом.







Потом, пояснял осуждённый, он вернулся домой, починил шкаф и вышел в подъезд с гвоздодёром, чтобы проверить содержимое почтового ящика. По пути он встретил ту самую соседку. Увидев его, женщина испугалась и стала охать. Тогда мужчина вернулся домой, но через 5 минут снова вышел, встретился с соседкой и ударил гвоздодёром по полу, крикнув: «Отстаньте от меня!».







Позже, спускаясь со своего этажа, он увидел, как по лестнице поднимаются двое полицейских. «Увидев их, он машинально дёрнул рукой, в которой был гвоздодёр, и получилось, что он нанёс удар данным гвоздодёром в область левой руки сотрудника полиции», — пересказала показания подсудимого Жанна Леонова.







Старший помощник прокурора уточнила, что суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и сегодня, 15 августа, признал мужчину виновным. Осуждённый получил 2 года лишения свободы условно, как и просила гособвинитель. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Ранее Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который обматерил сотрудников вневедомственной охраны возле здания гостиницы, а потом напал на одного из них.

