Пострадавший в стрельбе у бара People's умер в больнице: стрелка объявили в розыск

СК распространил фотографию подозреваемого
СК распространил фотографию подозреваемого

Новосибирские следователи объявили в розыск подозреваемого в стрельбе у бара People's на Вокзальной магистрали в ночь на 11 августа — пострадавший от выстрелов мужчина скончался в больнице. 


Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины у бара People’s ночью 11 августа, сообщили корреспонденту в областном управлении СК. 


Всех, кому что-либо известно, просим обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-28-35, 8-913-939-8338, 8-913-747-9009, 8-996-376-2835.


В ночь на субботу, 11 августа, у здания бара на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.

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