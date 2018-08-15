Пострадавший в стрельбе у бара People's умер в больнице: стрелка объявили в розыск

СК распространил фотографию подозреваемого

Новосибирские следователи объявили в розыск подозреваемого в стрельбе у бара People's на Вокзальной магистрали в ночь на 11 августа — пострадавший от выстрелов мужчина скончался в больнице.







Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины у бара People’s ночью 11 августа, сообщили корреспонденту в областном управлении СК.





Всех, кому что-либо известно, просим обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-28-35, 8-913-939-8338, 8-913-747-9009, 8-996-376-2835.





В ночь на субботу, 11 августа, у здания бара на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.