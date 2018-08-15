Пострадавший в стрельбе у бара People's умер в больнице: стрелка объявили в розыск
Новосибирские следователи объявили в розыск подозреваемого в стрельбе у бара People's на Вокзальной магистрали в ночь на 11 августа — пострадавший от выстрелов мужчина скончался в больнице.
Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины у бара People’s ночью 11 августа, сообщили корреспонденту в областном управлении СК.
Всех, кому что-либо известно, просим обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-28-35, 8-913-939-8338, 8-913-747-9009, 8-996-376-2835.
В ночь на субботу, 11 августа, у здания бара на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Вьюн
Фото предоставлено следственным управлением СК по Новосибирской области