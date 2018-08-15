Заброшенная котельная обрушилась в Первомайском районе: ранен один человек

В работах принимали участие 26 человек

Днём 15 августа в Первомайском районе Новосибирска мужчина оказался под завалом в заброшенной котельной. Ему придавило ногу, когда он искал металлолом.







В 16:00 сотрудникам МЧС поступила информация об обрушении в здании заброшенной котельной на улице Приграничная, 2. Выехавшие экипажи спасателей, скорой помощи и пожарно-спасательные расчёты обнаружили на месте пострадавшего. Им оказался мужчина 1984 года рождения.





«По оперативной информации известно, что двое граждан на данной заброшенной котельной искали металл для его последующей сдачи, но произошло обрушение — и ногу одного из них придавило», — сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Как сообщил водитель линейной бригады скорой медицинской помощи Альберт Вольман, прямо перед адресом бригада была отозвана. «Нам сказали, что реанимация уже доехала. Думаю, реанимация там из-за тяжести», — предположил Альберт Вольман.





В настоящее время пострадавшего передали медикам. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО, угрозы дальнейшего обрушения здания нет.





В марте в новосибирском Академгородке обрушилось заброшенное здание на улице Николаева рядом с Технопарком — прибывшие на место спасатели обтянули территорию сигнальной лентой.

