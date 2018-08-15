Со здания мэрии пропали электронные часы

Со здания мэрии в центре Новосибирска пропали электронные часы — фотографию фасада здания на Красном проспекте, 34 в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.





Электронные часы пропали с угла здания, выходящего на улицу Депутатскую.





Часы пропали во второй половине дня





«Спускался в метро, заметил, что часов нет. Утром были, а сейчас их сняли. Момента, когда это происходило, я не застал», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Сергей.





В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС сообщили, что часы сняли из-за ремонта фасада. «Как только ремонт закончится, часы вернут», — пояснили в мэрии.





Недавно без вывески на крыше осталось одно из самых заметных зданий Новосибирска — огромные буквы исчезли с «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30.

