Со здания мэрии пропали электронные часы
Со здания мэрии в центре Новосибирска пропали электронные часы — фотографию фасада здания на Красном проспекте, 34 в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.
Электронные часы пропали с угла здания, выходящего на улицу Депутатскую.
«Спускался в метро, заметил, что часов нет. Утром были, а сейчас их сняли. Момента, когда это происходило, я не застал», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Сергей.
В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС сообщили, что часы сняли из-за ремонта фасада. «Как только ремонт закончится, часы вернут», — пояснили в мэрии.
Недавно без вывески на крыше осталось одно из самых заметных зданий Новосибирска — огромные буквы исчезли с «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС