Он подарил нам первых друзей детства: вспоминаем Эдуарда Успенского и его мультфильмы

Эдуарду Успенскому было 80 лет





Эдуард Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. Ему было 80 лет. Последние годы писатель боролся с онкологией, долгое время лечился за границей, но победить болезнь не смог. В последние минуты рядом с Успенским были его близкие.







Его имя известно так же хорошо, как и герои сказок и сценариев мультфильмов, которые он сочинил: Чебурашка и крокодил Гена, Дядя Фёдор, Шарик и Матроскин стали нашими первыми друзьями. Мы с детства знаем, что бутерброд надо класть колбасой на язык — так вкуснее получится. «Пусть бегут неуклюже...» была нашей главной именинной песней, а наши родители не раз в шутку или всерьёз твердили: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет».





В 86-м году на Свердловской киностудии снимался мультфильм по сценарию Эдуарда Успенского «Про Веру и Анфису» — история дружбы девочки Веры и обезьянки Анфисы. Обезьянку удочерила семья Веры. Да, да, удочерила, в песенке к мультику так и поется: «Ее папа рад, и ее мама рада, вторую сестренку рожать им не надо, ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, ведь есть обезьянка по кличке Анфиска». Стихи песни Эдуарда Гладкова также писал Эдуард Успенский.







После успеха первого мультфильма в Свердловске сняли продолжение истории, еще два мультика: «Вера и Анфиса тушат пожар», «Вера и Анфиса на уроке в школе». Цикл про девочку и обезьянку снимал режиссер Свердловской киностудии Валерий Фомин. Валерию Ивановичу сейчас 79 лет, живет в Екатеринбурге.





— Как жаль. Работать с ним было удовольствие. Я не раз приезжал к нему в московскую квартиру. Всегда встречал гостеприимно, накрывал стол, мы выпивали, разговаривали, потом шли на балкон, обсуждали рабочие моменты. Многие отзывались об Эдуарде Николаевиче как о человеке талантливом, но сложном в общении. Никаких споров у нас с ним никогда не было в работе. Авторитетом не давил, никакого высокомерия, несмотря на свою известность. Говорил, делай как считаешь нужным. Очень веселый, легкий человек. Таким он мне запомнился.







Эдуард Николаевич! Спасибо за ваши идеи, которые стали нашей жизнью!





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