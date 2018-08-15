Два новосибирца сняли фильм на французскую кинокамеру 1930-х годов

Кинематографисты Анатолий Антонов и Станислав Шуберт сняли короткий фильм о Новосибирске на кинокамеру, которая выпущена в 1930-х годах.







15 августа 1908 года в Новосибирске устроили первый киносеанс





«Камеру фирмы Andre Debrie модель Le Parvo Анатолий Антонов взял на время у Петра Ивановича Анофрикова из киностудии "Поиск", а тот её взял у кого-то из старых операторов разрушенной Западно-Сибирской киностудии. Камера выпуска, как мы предполагаем, середины 1930-х годов, хотя они выпускались в 1920-х годах с небольшими изменениями вплоть до 1940-х. Этой камерой снималась кинохроника Новосибирска в довоенное и послевоенное время — киножурнал "Сибирь на экране", ранние выпуски. Она рассчитана на стандартную киноплёнку 35 мм. Очень сложная, но совершенная конструкция», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.





Камеру выпустили в 1930-х во Франции





Премьера фильма состоится сегодня в 20:00 во дворе дома на Добролюбова, 14А, где раньше жили первые кинематографисты Новосибирска. Показ приурочен к 110-летию первого кинотеатра в городе — 15 августа 1908 года в Ново-Николаевске открыли первый постоянный кинотеатр Федота Махотина. Он находился на Базарной площади, ныне площади Ленина.





На эту камеру снимали первые выпуски киножурнала «Сибирь на экране»





Анатолий Атонов сперва хотел устроить показ фильма в День города на площади Ленина, но мероприятие перенесли на юбилейную дату.





«Сегодня именно 110 лет, когда был первый киносеанс в 1908 году. На Добролюбова жили много киношников, которые жили в этом доме и создавали летопись Сибири. Хотел бы посвятить этот показ им и отдать дань уважения», — пояснил Анатолий Антонов. Кроме нового фильма на Добролюбова покажут хронику прошлых лет — фильм 1930-х годов и подборку видеозаписей эпохи оттепели.





Шуберт и Антонов регулярно оцифровывают кинохронику города





Также сотрудники новосибирского музея кино сняли фильм о съёмках на старинную камеру.







Камера рассчитана на стандартную кинопленку 35 мм





Нет пробок и все работают на заводах: новосибирцы отреставрировали фильм конца 60-х — это первый цветной и широкоэкранный фильм о Новосибирске.