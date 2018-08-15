Два новосибирца сняли фильм на французскую кинокамеру 1930-х годов
Кинематографисты Анатолий Антонов и Станислав Шуберт сняли короткий фильм о Новосибирске на кинокамеру, которая выпущена в 1930-х годах.
«Камеру фирмы Andre Debrie модель Le Parvo Анатолий Антонов взял на время у Петра Ивановича Анофрикова из киностудии "Поиск", а тот её взял у кого-то из старых операторов разрушенной Западно-Сибирской киностудии. Камера выпуска, как мы предполагаем, середины 1930-х годов, хотя они выпускались в 1920-х годах с небольшими изменениями вплоть до 1940-х. Этой камерой снималась кинохроника Новосибирска в довоенное и послевоенное время — киножурнал "Сибирь на экране", ранние выпуски. Она рассчитана на стандартную киноплёнку 35 мм. Очень сложная, но совершенная конструкция», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.
Премьера фильма состоится сегодня в 20:00 во дворе дома на Добролюбова, 14А, где раньше жили первые кинематографисты Новосибирска. Показ приурочен к 110-летию первого кинотеатра в городе — 15 августа 1908 года в Ново-Николаевске открыли первый постоянный кинотеатр Федота Махотина. Он находился на Базарной площади, ныне площади Ленина.
Анатолий Атонов сперва хотел устроить показ фильма в День города на площади Ленина, но мероприятие перенесли на юбилейную дату.
«Сегодня именно 110 лет, когда был первый киносеанс в 1908 году. На Добролюбова жили много киношников, которые жили в этом доме и создавали летопись Сибири. Хотел бы посвятить этот показ им и отдать дань уважения», — пояснил Анатолий Антонов. Кроме нового фильма на Добролюбова покажут хронику прошлых лет — фильм 1930-х годов и подборку видеозаписей эпохи оттепели.
Также сотрудники новосибирского музея кино сняли фильм о съёмках на старинную камеру.
Нет пробок и все работают на заводах: новосибирцы отреставрировали фильм конца 60-х — это первый цветной и широкоэкранный фильм о Новосибирске.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — мы отбираем туда самые важные новости со своими комментариями.
Дарья Януш
Видео канала и скриншоты «Вечерний Шуберт» Анатолия Антонова на youtube.com