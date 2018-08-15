«Залетают "маски-шоу"»: квартиру новосибирца взяли штурмом за старый комментарий «ВКонтакте»

Игорь К. написал шутливый комментарий в одном из пабликов «ВКонтакте»
Игорь К. написал шутливый комментарий в одном из пабликов «ВКонтакте»

Дзержинский районный суд приговорил жителя Новосибирска к 2 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года за экстремизм — сам осуждённый утверждает, что причиной для судебного разбирательства стал шутливый комментарий, который следователи неправильно поняли. 


О приговоре новосибирцу отчиталось следственное управление СК России по Новосибирской области. 


Суд прошёл 10 августа. Новосибирца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).


«Следствием и судом установлено, что 24 сентября 2015 года в вечернее время 24-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Лазарева города Новосибирска, разместил в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" текст, в котором, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержались лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе следственного управления СК России по НСО. 


Резкость комментария сам осуждённый Игорь К. (сейчас ему 27 лет) отчасти признаёт, но утверждает, что шутил. 


«Запись была размещена в развлекательной группе ["ВКонтакте"], — рассказал корреспонденту НГС Игорь. — Да, действительно, он был довольно жёсткий. Там были слова "резать", "взрывать", это было всё в контексте шутки. И в конце стишок, заканчивающийся для рифмы строчкой "хоп-хэй-ла-ла-лей". К сожалению, у наших спецслужб не очень с чувством юмора». 


Игорь рассказал, что узнал о своём уголовном деле от следователей ещё в 2016 году. По его словам, дело возбудили в Москве, но активно им занялись только в этом году. Осуждённый уверен, что оперативники какое-то время следили за ним, а соцсеть «ВКонтакте» предоставила Следственному комитету все данные. 


«17 июня я был дома, живу с матерью. В шесть утра слышу какой-то кипиш, — вспоминает Игорь. — И слышу, залетают "маски-шоу". Кричат: "На пол". Они мне руки заломали, давай меня головой в пол трамбовать. Мать на них кидалась, что я эпилепсией болел в детстве, на голову нежелательное воздействие. Думал сначала, что это какая-то ошибка. У меня ни наркотиков, ни оружия. Не мог понять, откуда залетели». 


В тот же день следователи показали сибиряку скриншот со старой фотографией на аватарке, которая, по словам осужденного, не стоит у него на странице уже 3 года. Мужчина сразу же написал явку с повинной и согласился на суд в особом порядке. Игорь считает, что условный срок ему дали только из-за того, что на его попечении находится несовершеннолетний ребёнок и больная мать. 


«Матери сказали, что если бы за это время я в митингах был бы замечен или в таком общении [с оппозиционерами], меня бы сразу закрыли», — считает новосибирец. 


Неприятным сюрпризом для Игоря стала блокировка всех его счетов — мужчина планировал открыть своё дело официально, платить налоги и алименты «как положено». 


«Этот комментарий был шуткой, троллингом с моей стороны, — добавил Игорь. — Думаю, удалять не удалять страницу ["ВКонтакте"]. 10 лет ей пользовался... Сейчас такое время, волна идёт, что за любое высказывание и мелочь могут подтянуть». 


Это не первый случай уголовного преследования за пост в социальных сетях. В прошлом году в Бердске суд приговорил к 2 годам условно 23-летнего Ивана Епачинцева, разместившего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео экстремистского характера. В 2016 году бердчанин Максим Кормелицкий также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, а потом напал с ножом на свою подругу

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