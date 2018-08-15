В Первомайском сквере вырубили деревья ради «социально значимого» туалета

Недалеко от ресторана «Перчини» спилили деревья — в мэрии пояснили, что они были аварийными
Недалеко от ресторана «Перчини» спилили деревья — в мэрии пояснили, что они были аварийными

В Первомайском сквере Новосибирска появится новый общественный туалет со специальной кабинкой для инвалидов и комнатой матери и ребёнка — для этого в сквере даже вырубили несколько деревьев.


Чтобы расчистить площадку под туалет, подрядчик ООО «Зоологика» под присмотром работников «Горзеленхоза» на прошлой неделе снёс росшие в сквере аварийные деревья, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что разрешение на снос было оформлено в соответствии со всеми требованиями муниципальных властей. А то, что деревья аварийные, показало предварительное обследование, которое провёл главный агроном Центрального округа.


Поставить туалет в этом месте планирует та же самая компания, которая сносила деревья. 


«Для установки на территории Первомайского сквера общественного туалета в рамках реализации инвестиционного социально значимого проекта ООО "Зоологика" оформлено разрешение на использование земельного участка», — пояснили в пресс-центре мэрии.


По её данным, открытие туалета запланировано на начало сентября.


В свою очередь директор компании «Зоологика» Владимир Ветров рассказал корреспонденту НГС, что туалет будет представлять собой «нестационарный объект» с двумя кабинками для женщин, двумя для мужчин, с «помещением для маломобильных групп населения» и с комнатой матери и ребёнка. При этом собеседник затруднился сказать, сколько будет стоить посещение туалета.


«Пока ещё неизвестно, ещё до открытия далеко», — пояснил Владимир Ветров, добавив, что поставить туалет планируется не к началу сентября, а, скорее всего, в его середине.


В мэрии уточнили, что в этом году на территории Первомайского сквера также высадили два кедра и пять сосен 
В мэрии уточнили, что в этом году на территории Первомайского сквера также высадили два кедра и пять сосен 


Компания «Зоологика» известна тем, что организовала платную парковку возле Новосибирского зоопарка. Скандал вокруг этой стоянки разразился весной 2017 года, когда два новосибирца сняли на видео разборки с охраной и начальством парковки и добились права припарковаться бесплатно. После в дело вмешалась прокуратура, которая пришла к выводу, что «Зоологика» нарушила ст. 7.1. КоАП (самовольное занятие земельного участка).


К началу чемпионату мира по футболу новый общественный туалет появился и на Михайловской набережной.

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