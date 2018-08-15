На Обском море начались съёмки фильма о школьниках, попавших в Древнюю Русь

В Новосибирске начались съёмки полнометражного фильма про перемещение современных детей в Древнюю Русь
В Новосибирске начались съёмки полнометражного фильма про перемещение современных детей в Древнюю Русь

На Обском море под Новосибирском начались съёмки полнометражного фильма — его действие происходит в Древней Руси, куда по заклинанию переносятся дети из нашего времени. О новом кинопроекте корреспонденту НГС рассказала продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.


«Фильм называется "Озеро Солнца", и снимаем мы его совместно с режиссёром Сергеем Долгополовым. Картина о том, как дети, отдыхающие в пионерском лагере, случайно похищают книгу с древними заклинаниями у проживающей рядом старушки-отшельницы. Они читают эту книгу и совершают обряд. И озеро переносит этих детей в Древнюю Русь, где их сначала принимают за нечистую силу», — рассказала Наталья Рузайкина.


Съёмки уже прошли на пляже «Старый Бердск» и в бревенчатой избе в славянском стиле на одной из баз отдыха. Как заметила Рузайкина, авторов фильма консультируют организации, изучающие культуру славян, среди которых историко-археологический музей Академгородка. Специалисты помогают подбирать одежду для актёров, играющих древних славян, и помогают готовить диалоги, похожие на древнеславянские. 


Как отметили авторы фильма, работа над новым проектом будет длиться в течение года
Как отметили авторы фильма, работа над новым проектом будет длиться в течение года


В «Озере Солнца» играют непрофессиональные артисты и актёр театра «Старый дом» Александр Вострухин. Режиссёр фильма Сергей Долгополов в марте 2018 года начал работу над собственным проектом: сериалом про выживших после ядерной войны, во время съёмок которого в кадре поджигали человека. Последняя работа кинокомпании Junior Film — фантастическая короткометражка про перемещение детей из нашего мира в виртуальную реальность.

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