У Дома офицеров начали строить платную парковку

Сегодня, 15 августа, рабочие начали строить платную парковку на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска.


Сейчас на месте строительства работает спецтехника, которая убирает бордюры
Сейчас на месте строительства работает спецтехника, которая убирает бордюры


По наблюдениям корреспондента НГС, рабочие начали убирать бордюры, ограничивавшие парковку посреди проспекта напротив дома № 66. Сейчас на месте работает спецтехника.


О том, что у Дома офицеров появится платная парковка, стало известно в январе. Тогда власти сообщали, что две парковки появятся на Красном проспекте: на пересечении с улицей Крылова и около ДК «Прогресс». Третью парковку власти сделают на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. На каждой будет по 30–40 машино-мест. Начальная (минимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей.


По плану, в городе должно появиться три платных парковки
По плану, в городе должно появиться три платных парковки


Планируется, что парковки будут автоматизированными, а тариф составит 40 рублей в час. Редактор НГС.АВТО уже испытал несколько таких парковок на удобство, доступность и востребованность.


Вчера власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на двух участках Красного проспекта: от Гоголя до Крылова (на обеих сторонах улицы) и между улицами Дуси Ковальчук и Дмитрия Донского. 

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