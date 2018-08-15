У Дома офицеров начали строить платную парковку
Сегодня, 15 августа, рабочие начали строить платную парковку на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска.
По наблюдениям корреспондента НГС, рабочие начали убирать бордюры, ограничивавшие парковку посреди проспекта напротив дома
О том, что у Дома офицеров появится платная парковка, стало известно в январе. Тогда власти сообщали, что две парковки появятся на Красном проспекте: на пересечении с улицей Крылова и около ДК «Прогресс». Третью парковку власти сделают на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. На каждой будет по 30–40 машино-мест. Начальная (минимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей.
Планируется, что парковки будут автоматизированными, а тариф составит 40 рублей в час. Редактор НГС.АВТО уже испытал несколько таких парковок на удобство, доступность и востребованность.
Вчера власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на двух участках Красного проспекта: от Гоголя до Крылова (на обеих сторонах улицы) и между улицами Дуси Ковальчук и Дмитрия Донского.
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Александр Сильченко
Фото Валерия Иванова
Схема zakupki.gov.ru