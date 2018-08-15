У Дома офицеров начали строить платную парковку

Сегодня, 15 августа, рабочие начали строить платную парковку на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска.





Сейчас на месте строительства работает спецтехника, которая убирает бордюры





По наблюдениям корреспондента НГС, рабочие начали убирать бордюры, ограничивавшие парковку посреди проспекта напротив дома № 66 . Сейчас на месте работает спецтехника.





О том, что у Дома офицеров появится платная парковка, стало известно в январе. Тогда власти сообщали, что две парковки появятся на Красном проспекте: на пересечении с улицей Крылова и около ДК «Прогресс». Третью парковку власти сделают на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. На каждой будет по 30–40 машино-мест. Начальная (минимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей.





По плану, в городе должно появиться три платных парковки





Планируется, что парковки будут автоматизированными, а тариф составит 40 рублей в час. Редактор НГС.АВТО уже испытал несколько таких парковок на удобство, доступность и востребованность.





Вчера власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на двух участках Красного проспекта: от Гоголя до Крылова (на обеих сторонах улицы) и между улицами Дуси Ковальчук и Дмитрия Донского.