Круизы по Обскому морю закрывают из-за резкого снижения уровня воды

Последние круизы по Обскому морю пройдут 18 и 19 августа
Последние круизы по Обскому морю пройдут 18 и 19 августа

Новосибирская компания «Речфлот» объявила о закрытии круизов по Обскому морю — уже с 20 августа теплоходы перестанут ходить по водохранилищу из-за резкого снижения уровня воды.


По информации «Речфлота», сейчас в шлюзах не хватает воды, чтобы суда поднимались на уровень водохранилища.


«В эти выходные будут последние круизы. Вода резко падает. Навигация по реке будет до конца сентября, но вот через шлюзы ходить больше не будут теплоходы. <…> Летом всегда мелеет, это от многого зависит. В прошлом году мы так же закончили», — рассказали корреспонденту НГС в «Речфлоте».


Последние круизы намечены на 18 и 19 августа: на эти дни запланировано три круиза.


На днях стало известно, что пригородные теплоходы перестанут останавливаться на пристани Бибиха под Новосибирском — ограничение вводят из-за низкого уровня воды в Оби.

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