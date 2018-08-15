Круизы по Обскому морю закрывают из-за резкого снижения уровня воды
Новосибирская компания «Речфлот» объявила о закрытии круизов по Обскому морю — уже с 20 августа теплоходы перестанут ходить по водохранилищу из-за резкого снижения уровня воды.
По информации «Речфлота», сейчас в шлюзах не хватает воды, чтобы суда поднимались на уровень водохранилища.
«В эти выходные будут последние круизы. Вода резко падает. Навигация по реке будет до конца сентября, но вот через шлюзы ходить больше не будут теплоходы. <…> Летом всегда мелеет, это от многого зависит. В прошлом году мы так же закончили», — рассказали корреспонденту НГС в «Речфлоте».
Последние круизы намечены на 18 и 19 августа: на эти дни запланировано три круиза.
На днях стало известно, что пригородные теплоходы перестанут останавливаться на пристани Бибиха под Новосибирском — ограничение вводят из-за низкого уровня воды в Оби.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой