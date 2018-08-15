Суд отменил приговор бизнесмену, оправданному по делу о подготовке к двойному убийству

Новосибирский областной суд отменил приговор первой инстанции
Новосибирский областной суд отменил приговор первой инстанции

Новосибирский областной суд не согласился с приговором предпринимателю Алексею Васильеву, которого оправдали по делу о подготовке к убийству двух знакомых.


Апелляцию рассмотрели 13 августа, сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Александр Бабкин.


По его словам, областной суд отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Новосибирска. Только теперь разбираться во всех обстоятельствах уголовного дела будет другой состав суда


Как следует из материалов уголовного дела, основателя группы компаний «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвиняли в том, что осенью 2016 года он задумал убить двух своих знакомых, с которыми у него возникли разногласия по поводу бизнеса. Для этого, по версии обвинения, бизнесмен попросил своего охранника собрать информацию о личной жизни потенциальных жертв.


«В последующем обратился к нему же с просьбой организовать <...> приобретение боевого огнестрельного оружия с целью убить этих же двух лиц, при этом уточнив, что убийство намерен совершить лично», — рассказывал ранее Александр Бабкин.


В деле говорилось о том, что охранник сообщил в полицию о намерениях Васильева и дальнейшей ход событий уже контролировали оперативники. По версии обвинения, за оружие бизнесмен передал охраннику деньги. Вечером 4 ноября 2016 года сотрудник охраны принёс пистолет Макарова, и предприниматель спрятал его на территории своего коттеджа в Первомайском районе. Через несколько часов к бизнесмену нагрянула полиция с обыском и нашла у него пистолет.


Накануне оглашения приговора Александр Бабкин сообщал корреспонденту НГС, что свою вину в предъявленном ему обвинении подсудимый не признал: он утверждал, что пистолет не покупал и убивать знакомых не собирался. Также Васильев высказал предположение, что уголовное дело в отношении него сфабриковано, а обвинения сфальсифицированы.


В мае предприниматель выслушал приговор. Первомайский районный суд наказал подсудимого только за приобретение и хранение пистолета, но посчитал недоказанным то, что бизнесмен готовил убийство. За оружие судья назначила Алексею Васильеву 1 год 6 месяцев лишения свободы. Но поскольку предприниматель находился под домашним арестом во время уголовного разбирательства, ему зачли этот срок и освободили в зале суда.


Гособвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. По словам Александра Бабкина, он считает, что суд первой инстанции неправильно оценил доказательства. «Неправильно сделаны выводы о доказанности совершения преступления, связанного как раз с приготовлением к убийству двух лиц», — пояснил заместитель прокурора Первомайского района.


Таким образом, теперь судебное разбирательство в отношении Алексея Васильева начнётся заново.

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