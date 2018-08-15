Новосибирские учёные предложили новый способ ранней диагностики рака лёгких

Новосибирские учёные ищут ранние способы диагностики рака лёгких

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН исследуют новый способ диагностики рака лёгких на начальных стадиях заболевания, сообщает издание «Наука в Сибири». О первых результатах исследования они рассказали в научном журнале Scientific Reports.







По словам учёных, смертность среди пациентов с раком лёгких составляет 80% из-за поздней диагностики. Чаще всего диагноз ставят по результатам биопсии, однако не всегда врачам удаётся взять срез с участка опухоли, где располагаются наиболее злокачественные клетки. Исследователи предложили усовершенствовать уже существующий способ диагностики по анализу крови.





«На данный момент в онкодиагностике развивается так называемая жидкостная биопсия — исследование в крови онкомаркеров: фрагментов ДНК, мутаций, генетических меток, а также изменений количества таких последовательностей. Мы же использовали в качестве индикаторов микроРНК — малые некодирующие молекулы РНК. Они могут как способствовать, так и препятствовать развитию опухоли, а их трансформации при этом транслируются в кровь. Кроме того, мРНК обладают высокой стабильностью и не деградируют под действием ферментативных систем крови — то есть не так быстро поглощаются или фильтруются ее клетками», — рассказал «Науке в Сибири» младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Иван Запорожченко.





Пока что у метода есть свои недостатки — в случае с мРНК диагноз ставится не по наличию изменений в крови, а по их количеству.







«Мы попытались посмотреть на известные (на основе исследований других ученых) маркеры. Всего было отобрано 179 различных мРНК: они более представлены в организме, а потому их проще детектировать. Отмечу, что многие микроРНК активно экспрессированы в клетках крови, соответственно при разрушении клеток, особенно частом у онкологических больных (в том числе, из-за приёма лекарств), они тоже разрушаются. Так что в первую очередь нами рассматривались маркеры, которые не должны быть чувствительны к таким эффектам», — добавляет Иван Запорожченко.







Во время исследования ученые взяли кровь у 20 больных и 10 здоровых людей и обнаружили изменения в мРНК между двумя группами. Для более глубокого анализа они добавили еще одну группу — с диагнозом эндобронхит, так как при этом сопутствующем заболевании часто встречаются нарушение структуры или разрастание ткани лёгких.





«Это своего рода контроль того, что маркер окажется специфичен не только к изменению структуры лёгкого, а именно к злокачественным преобразованиям. Условно, здоровые люди находятся на одном конце спектра, онкологические больные — на другом, а между ними остается множество пограничных состояний. Мы попытались закрыть этот пробел, чтобы найти более точный индикатор злокачественности процесса», — резюмирует ученый.





Сейчас сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН планируют увеличить масштабы исследования.





Накануне новосибирец получил медаль за исследование электромагнитных ускорителей — медаль Гарри Фэира учёному вручили в Франции во время международного симпозиума.