Выкормленный сотрудниками зоопарка кенгурёнок Кнопа вернулся в семью

Кнопа много времени провела с людьми и даже переняла некоторые их повадки

Работники Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило вернули в семью серого кенгурёнка Кнопу, которая выросла отдельно от сородичей.







«Это был волнительный момент, мы немного переживали, как родственники примут Кнопу. Но всё прошло гладко. Животные не проявили агрессии, и очень быстро наша Кнопа освоилась в семейном кругу. Она хорошо ест, охотно гуляет и общается с сородичами, в том числе со своими родителями», — сообщили в зоопарке.







В мае этого года НГС уже рассказывал об этом кенгурёнке. Вскоре после его рождения мама перестала кормить детёныша и пускать его в сумку, поэтому заботы о малыше взяли на себя зоотехники и ветеринары зоопарка. Кенгурёнок оказался девочкой, её назвали Кнопой.







Поначалу сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили возле малышки: Кнопу нужно было кормить каждые полтора-два часа. Такой режим действовал в течение нескольких месяцев, уточнили в зоопарке.







По мере того как самка подрастала, интервалы между кормлениями увеличивались, но внимания она требовала к себе всё больше. Кнопа хотела общения, игр, и сотрудникам зоопарка пришлось проводить с ней много времени. «Находясь среди людей, Кнопа даже стала подражать каким-то их действиям. Например, полюбила сидеть в кресле, заметила себя в зеркале и стала регулярно к нему подходить», — рассказали в зоопарке.







Когда Кнопа полностью перешла на взрослый корм и перестала при любой возможности прятаться в подвесной сумке-гамаке, биологи поселили её поближе к сородичам. Сначала Кнопа была в вольере одна, но видела других кенгуру, а они видели её. Так заново молодая самка знакомилась со своей семьёй. Когда стало понятно, что знакомство состоялось, Кнопу перевели в вольер к остальным кенгуру, сообщили в зоопарке.







В зоопарке добавили, что сумка-гамак, в которой выросла Кнопа, сейчас не пустует. Теперь в этом укрытии, похожем на материнскую сумку, прячется другой малыш — детёныш кенгуру Беннетта. Самка перестала заботиться о нём, и поэтому кенгурёнка выкармливают искусственно.

