В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу с пирсингом в носу

О местонахождении подростка ничего не известно с 12 августа

В Новосибирске ищут 13-летнюю Эвелину Гришахину, которая 12 августа ушла из дома в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе. С тех пор о местонахождении школьницы ничего не известно.





«Она ушла 12-го числа из дома, с тех пор ничего о ней не знаем. Мы не ругались, она просто ушла. Это было в 18:00. Я <...> захожу в квартиру, а её нет. <…> Я позвонила в ПДН, а они в отпуске. Приехала полиция, но сказали, что подросток трудный. Заявление приняли, а искать не ищут. Я в шоковом состоянии до сих пор», — рассказала корреспонденту НГС мать девочки Вероника.





По информации матери, в день пропажи школьница была одета в чёрную футболку, чёрные джинсы и обута в чёрные кеды с двумя полосками. С собой у девочки была розовая куртка.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении 13-летней школьницы, просят позвонить по телефону 8-923-188-10-65.





Недавно в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней школьницы — девочка месяц скрывалась от родителей в квартире у парня.

