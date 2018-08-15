Двое новосибирцев перевернулись на квадроцикле из-за овцы на дороге в Горном Алтае

Причиной ДТП стала овца, которая выбежала на дорогу
Причиной ДТП стала овца, которая выбежала на дорогу

Жительница Новосибирска пострадала в ДТП в Горном Алтае — она была пассажиркой квадроцикла, который врезался в овцу. Происшествие произошло в Чемальском районе Республики Алтай днём 14 августа.


58-летний житель Новосибирска вместе с 39-летней спутницей ехал на мотовездеходе от села Чемал в сторону села Куюс. По информации пресс-службы МВД по Республике Алтай, на дорогу выбежала овца, и водитель мотовездехода столкнулся с ней и потерял управление. Квадроцикл, на котором ехали новосибирцы, опрокинулся — их с травмами отвезли в районную больницу.


«Не тяжёлые травмы, как нам известно. <…> В мотошлемах они были — и мужчина, и женщина. <…> Мужчина повредил ключицу, у девушки просто ушибленная рана», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Республике Алтай.


В ведомстве уточнили, что водитель был трезв.


После ДТП сотрудники полиции начали административное расследование. На пастуха, который допустил, что овца выбежала на проезжую часть дороги, составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ «Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест».


В начале августа другое животное стало причиной ДТП на трассе – тогда на дорогу выбежал бык и водитель машины врезалась в животное.

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