Дизайнер улицы и архитектор мебели: застройщик развесил по городу огромные баннеры с вакансиями

Баннер возле магазина Lukse

Новосибирский застройщик «Сибакадемстрой» запустил креативную рекламную кампанию, работающую на разную аудиторию: он разместил баннеры для того, чтобы найти сотрудников — дизайнера улиц, колориста и архитектора мебели. Возле каждой должности есть её описание.





Баннеры появились возле метро «Речной вокзал» и магазина Lukse. Такую рекламную кампанию «Брусника» запустила сразу в трёх городах для того, чтобы рассказать о вакансиях языком, не похожим на тот, что используют на сайтах по подбору персонала.



«Мы ищем человека в "Бруснику". Речь не идёт конкретно о Новосибирске, Тюмени или Екатеринбурге. Это может быть любой город присутствия компании, где новый человек добавит в развитии за счёт собственных компетенций и навыков. Если говорить о колористе, то это человек, который чувствует и говорит на языке цвета, знает физическую основу цвета и способен создавать систему цветовых эталонов для больших пространств с массой деталей. Что касается архитектора мебели и дизайнера улицы — это специалист, которого вдохновляет логичность и красота проживания во дворе. Он умеет работать с пространством, способен создавать прототипы мебели и ландшафтных элементов в заданной среде и знает, как это претворить в жизнь», — рассказал корреспонденту НГС директор по продажам «Сибакадемстроя» (под этим брендом «Брусника» работает в Новосибирске) Динар Зарипов.





Баннер возле метро «Речной вокзал»





Он добавил, что потом «Брусника» планирует рассказать об уже действующих сотрудниках и их компетенциях.



НГС узнал, насколько креативными и оригинальными вышли лозунги кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, и сравнил их с теми, что использовались во время предыдущих кампаний — некоторые слоганы повторяются слово в слово.