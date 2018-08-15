Дизайнер улицы и архитектор мебели: застройщик развесил по городу огромные баннеры с вакансиями

Баннер возле магазина Lukse
Баннер возле магазина Lukse

Новосибирский застройщик «Сибакадемстрой» запустил креативную рекламную кампанию, работающую на разную аудиторию: он разместил баннеры для того, чтобы найти сотрудников — дизайнера улиц, колориста и архитектора мебели. Возле каждой должности есть её описание. 


Баннеры появились возле метро «Речной вокзал» и магазина Lukse. Такую рекламную кампанию «Брусника» запустила сразу в трёх городах для того, чтобы рассказать о вакансиях языком, не похожим на тот, что используют на сайтах по подбору персонала. 


«Мы ищем человека в "Бруснику". Речь не идёт конкретно о Новосибирске, Тюмени или Екатеринбурге. Это может быть любой город присутствия компании, где новый человек добавит в развитии за счёт собственных компетенций и навыков. Если говорить о колористе, то это человек, который чувствует и говорит на языке цвета, знает физическую основу цвета и способен создавать систему цветовых эталонов для больших пространств с массой деталей. Что касается архитектора мебели и дизайнера улицы — это специалист, которого вдохновляет логичность и красота проживания во дворе. Он умеет работать с пространством, способен создавать прототипы мебели и ландшафтных элементов в заданной среде и знает, как это претворить в жизнь», — рассказал корреспонденту НГС директор по продажам «Сибакадемстроя» (под этим брендом «Брусника» работает в Новосибирске) Динар Зарипов.


Баннер возле метро «Речной вокзал»
Баннер возле метро «Речной вокзал»


Он добавил, что потом «Брусника» планирует рассказать об уже действующих сотрудниках и их компетенциях.

НГС узнал, насколько креативными и оригинальными вышли лозунги кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, и сравнил их с теми, что использовались во время предыдущих кампаний — некоторые слоганы повторяются слово в слово

Прочтений: 2084
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено