В числе лучших: НГУ попал в авторитетный рейтинг университетов

Вместе с Новосибирским госуниверситетом в топ-500 вошли ещё три российских вуза

Новосибирский государственный университет признали одним из пятисот лучших вузов мира.







Во вторник, 14 августа, стали известны результаты Шанхайского академического рейтинга университетов. В список 500 лучших вузов мира попали четыре российских: Московский университет имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты.







«Шанхайский рейтинг подтверждает правильность нашей стратегии: мы последовательно придерживаемся стандартов науки и образования мирового уровня, которые были заложены 59 лет назад при основании нашего университета. <…> Понимая, что рейтинги не цель, а эффективный маркетинговый инструмент, мы, тем не менее, видим результаты: приёмная кампания этого года в очередной раз доказала, что наш университет выбирает всё больше талантливых абитуриентов», — цитируют в пресс-службе НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.







В Шанхайском рейтинге НГУ расположился в группе вузов, занявших 401–500 места. В эту же группу вошёл и МФТИ. В самом выгодном положении вреди вузов России оказался МГУ: он занимает 86-е место. СПбГУ попал в группу вузов, поделивших места с 301-го по 400-е.







Лучшим вузом мира, по версии исследователей, в очередной раз стал Гарвардский университет — эту позицию он удерживает уже 16-й год подряд. Второе место сохранил Стэнфордский университет. На третьем, как и в прошлом году, расположился Кембриджский университет.







Шанхайский рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных рейтингов университетов мира. Как напоминает МИА «Россия сегодня», подготовившее русскоязычную версию исследования, при составлении этого рейтинга аналитики учитывают шесть показателей. В их числе — количество выпускников и сотрудников, награжденных Нобелевской или Филдсовской премиями, продуктивность преподавателей, цитируемость исследований. Каждый год составители рейтинга оценивают около 1,5 тысячи университетов, в рейтинг попадают лучшие 500.







В прошлом году в Шанхайский рейтинг вошли только три российских вуза, в том числе НГУ, который тогда занял 443-е место.

