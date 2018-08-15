В числе лучших: НГУ попал в авторитетный рейтинг университетов

Вместе с Новосибирским госуниверситетом в топ-500 вошли ещё три российских вуза
Вместе с Новосибирским госуниверситетом в топ-500 вошли ещё три российских вуза

Новосибирский государственный университет признали одним из пятисот лучших вузов мира.


Во вторник, 14 августа, стали известны результаты Шанхайского академического рейтинга университетов. В список 500 лучших вузов мира попали четыре российских: Московский университет имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты.


«Шанхайский рейтинг подтверждает правильность нашей стратегии: мы последовательно придерживаемся стандартов науки и образования мирового уровня, которые были заложены 59 лет назад при основании нашего университета. <…> Понимая, что рейтинги не цель, а эффективный маркетинговый инструмент, мы, тем не менее, видим результаты: приёмная кампания этого года в очередной раз доказала, что наш университет выбирает всё больше талантливых абитуриентов», — цитируют в пресс-службе НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.


В Шанхайском рейтинге НГУ расположился в группе вузов, занявших 401–500 места. В эту же группу вошёл и МФТИ. В самом выгодном положении вреди вузов России оказался МГУ: он занимает 86-е место. СПбГУ попал в группу вузов, поделивших места с 301-го по 400-е.


Лучшим вузом мира, по версии исследователей, в очередной раз стал Гарвардский университет — эту позицию он удерживает уже 16-й год подряд. Второе место сохранил Стэнфордский университет. На третьем, как и в прошлом году, расположился Кембриджский университет.


Шанхайский рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных рейтингов университетов мира. Как напоминает МИА «Россия сегодня», подготовившее русскоязычную версию исследования, при составлении этого рейтинга аналитики учитывают шесть показателей. В их числе — количество выпускников и сотрудников, награжденных Нобелевской или Филдсовской премиями, продуктивность преподавателей, цитируемость исследований. Каждый год составители рейтинга оценивают около 1,5 тысячи университетов, в рейтинг попадают лучшие 500.


В прошлом году в Шанхайский рейтинг вошли только три российских вуза, в том числе НГУ, который тогда занял 443-е место.

Прочтений: 1959
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено