Микроавтобус лёг на бок после ДТП на Ватутина

Авария случилась поздно вечером в Ленинском районе
Авария случилась поздно вечером в Ленинском районе

В ночь на 15 августа на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Town Ace — после удара микроавтобус опрокинулся.


Авария случилась в 23:45 недалеко от остановки «Магазин "Телевизоры"».


«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, который прибыл по указанному адресу через 8 минут. <…> Спасатели провели осмотр места ДТП, осмотрели пострадавших. <…> Находившиеся в микроавтобусе два человека и водитель Renault отделались ушибами. Спасатели обеспечили пожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию от дальнейшего перемещения на проезжей части», — сообщается на официальной странице спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в соцсети «ВКонтакте».


Участники аварии отделались ушибами
Участники аварии отделались ушибами


На прошлой неделе в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота» — после удара одна из машин перевернулась на крышу, а виновник аварии скрылся в лесу.

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