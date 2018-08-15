Женщина попала под машину при попытке перейти дорогу на Петухова

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе
ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе

Вечером 14 августа переходившая дорогу 53-летняя женщина попала под машину в Кировском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу с тяжёлыми травмами.


ДТП произошло в 21:00 возле дома № 6 на улице Петухова — недалеко от остановки «Завод ЖБИ-1», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Sprinter Trueno ехал по Петухова со стороны улицы Николая Грицюка в направлении улицы Ивана Титкова и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Госавтоинспекции уточнили, что она вышла на проезжую часть с правой стороны от водителя.


«В результате ДТП женщина 1965 года рождения доставлена в 34-ю больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени, переломом черепа и ушибом лёгкого», — сообщил Владислав Савченков.


На прошлой неделе Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

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