Трогательный оленёнок показался публике в Новосибирском зоопарке

Посетительница зоопарка сфотографировала маленького оленёнка в начале этой недели

Жительница Новосибирска Анна Новикова сфотографировала детёныша пятнистых оленей, который недавно появился на свет в Новосибирском зоопарке.







Сибирячка пояснила, что новорожденный оленёнок попал в кадр во вторник, 14 августа.





В Новосибирском зоопарке пятнистые олени содержатся с 2000 года. Они комфортно себя чувствуют и регулярно приносят потомство: за 18 лет в зоопарке родилось несколько десятков детёнышей.





Летом на фоне зелёной травы пятнистые олени и их малыши выглядят особенно эффектно





Взрослые пятнистые олени весят 75—130 килограммов и достигают 160—180 см в длину. Летом их окраска становится красно-рыжей с белыми пятнами, зимой цвет тускнеет. В дикой природе пятнистые олени живут 10–14 лет, питаются травой, опавшими желудями, орехами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами. Зимой эти животные также поедают кору и молодые ветки. Кроме того, чтобы получить полезные для организма вещества, олени лижут соль и грызут землю, сообщается на сайте зоопарка.





«Численность пятнистого оленя в дикой природе — менее 3000 голов», – рассказали в зоопарке.







В природе пятнистые олени доживают до 10–14 лет





Недавно новосибирец Владимир Шадрин сфотографировал детёныша других парнокопытных животных из зоопарка: тогда малыш родился в семье камерунских коз.

