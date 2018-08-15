Трогательный оленёнок показался публике в Новосибирском зоопарке
Жительница Новосибирска Анна Новикова сфотографировала детёныша пятнистых оленей, который недавно появился на свет в Новосибирском зоопарке.
Сибирячка пояснила, что новорожденный оленёнок попал в кадр во вторник, 14 августа.
В Новосибирском зоопарке пятнистые олени содержатся с 2000 года. Они комфортно себя чувствуют и регулярно приносят потомство: за 18 лет в зоопарке родилось несколько десятков детёнышей.
Взрослые пятнистые олени весят 75—130 килограммов и достигают 160—180 см в длину. Летом их окраска становится красно-рыжей с белыми пятнами, зимой цвет тускнеет. В дикой природе пятнистые олени живут 10–14 лет, питаются травой, опавшими желудями, орехами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами. Зимой эти животные также поедают кору и молодые ветки. Кроме того, чтобы получить полезные для организма вещества, олени лижут соль и грызут землю, сообщается на сайте зоопарка.
«Численность пятнистого оленя в дикой природе — менее 3000 голов», – рассказали в зоопарке.
Недавно новосибирец Владимир Шадрин сфотографировал детёныша других парнокопытных животных из зоопарка: тогда малыш родился в семье камерунских коз.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Новиковой