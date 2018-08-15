Скончался писатель Эдуард Успенский

Он ушел из жизни в возрасте 80 лет

Эдуард Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам
Эдуард Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам

Писатель Эдуард Успенский скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщила дочь писателя Ирина. Причиной смерти Эдуарда Успенского стал рак. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал друг писателя, композитор Григорий Гладков.


«Да, Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал Гладков.


Эдуард Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Это он придумал Чебурашку, кота Матроскина и Шарика, Дядю Федора, почтальона Печкина, братьев Колобков.


В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе». Его произведения переведены более чем на 25 языков.


Советский мультфильм, созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», помнят и любят все. Этой весной «Союзмультфильм» в своём аккаунте во «ВКонтакте» выложил первую серию продолжения мультфильма «Простоквашино». За шесть часов с момента выкладки она набрала 3 млн просмотров.


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