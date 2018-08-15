Соцеть «ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов властей о пользователях

«ВКонтакте» планирует убирать отображение списка людей, делающих репосты
«ВКонтакте» планирует убирать отображение списка людей, делающих репосты

Социальная сеть «Вконтакте» будет делиться статистикой запросов властей о пользователях, сообщила пресс-служба социальной сети Русской службе «Би-би-си».


Такая статистика позволит пользователям оценить, насколько конкретная социальная сеть взаимодействует с властями. Впервые подобную отчётность в 2010-м году опубликовал Google, в 2012 году это сделал Twitter, а в в 2013-м – крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. «ВКонтакте» планирует разрешить пользователям делать профиль полностью открытым только для друзей и убирать отображение списка людей, делающих репосты.


Ранее НГС сообщал, чем может грозить репост некоторых картинок в социальных сетях.

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