Соцеть «ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов властей о пользователях
Социальная сеть «Вконтакте» будет делиться статистикой запросов властей о пользователях, сообщила пресс-служба социальной сети Русской службе «Би-би-си».
Такая статистика позволит пользователям оценить, насколько конкретная социальная сеть взаимодействует с властями. Впервые подобную отчётность в 2010-м году опубликовал Google, в 2012 году это сделал Twitter, а в в 2013-м – крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. «ВКонтакте» планирует разрешить пользователям делать профиль полностью открытым только для друзей и убирать отображение списка людей, делающих репосты.
Ранее НГС сообщал, чем может грозить репост некоторых картинок в социальных сетях.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова