«АвтоВАЗ» начал производство новой модели
«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, особенностью которого стал дизайн успешной модели Lada Vesta.
«Модель будет представлена в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал», — уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Передняя часть всех машин оформлена в так называемом «икс-стиле» «Лады Весты». Боковина, двери, задняя часть практически не изменились. В салоне «Гранты» появится новая приборная панель, в центре которой будет дисплей, выводящий информацию о времени, температуре двигателя, уровне топлива.
Сейчас «Гранта» стоит от
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru