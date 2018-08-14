«АвтоВАЗ» начал производство новой модели

«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, особенностью которого стал дизайн успешной модели Lada Vesta.


«АвтоВАЗ» начал производство новой модели


«Модель будет представлена в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал», — уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Передняя часть всех машин оформлена в так называемом «икс-стиле» «Лады Весты». Боковина, двери, задняя часть практически не изменились. В салоне «Гранты» появится новая приборная панель, в центре которой будет дисплей, выводящий информацию о времени, температуре двигателя, уровне топлива.


«АвтоВАЗ» начал производство новой модели


Сейчас «Гранта» стоит от 409 900 рублей. Напомним, в Новосибирске автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Столица дешёвых иномарок

Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 80
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено