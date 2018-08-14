«АвтоВАЗ» начал производство новой модели

«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, особенностью которого стал дизайн успешной модели Lada Vesta.









«Модель будет представлена в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал», — уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Передняя часть всех машин оформлена в так называемом «икс-стиле» «Лады Весты». Боковина, двери, задняя часть практически не изменились. В салоне «Гранты» появится новая приборная панель, в центре которой будет дисплей, выводящий информацию о времени, температуре двигателя, уровне топлива.









Сейчас «Гранта» стоит от 409 900 рублей. Напомним, в Новосибирске автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Столица дешёвых иномарок



Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.