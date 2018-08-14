Их успели спасти: вертолёт МЧС снял альпинистов с вершины горы на Алтае (видео)
Сегодня вечером спасатели МЧС благополучно доставили альпинистов, которые были заблокированы на вершине Ак-Кем на Алтае на высоте 4100 метров, в базовый лагерь к подножию горы. Операция началась в 16:00 по местному времени, до этого спасатели и экипаж вертолёта жили в ожидании лётной погоды. Начальник спасотряда добавил, что сегодня туристы трижды выходили на связь и они полностью владеют информацией о состоянии спасательной операции.
«На борту 5 спасателей, в том числе один фельдшер», — сообщил перед посадкой на борт начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.
«Все доставлены вниз, под гору, состояние у спасённых людей удовлетворительное», — сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный Сибирского регионального центра МЧС.
Среди спасённых альпинистов три кемеровчанина и один житель Новосибирска.
Сегодня НГС также сообщал о том, что при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана другой альпинист из Новосибирска получил травмы.
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Валерий Иванов
Фото и видео siberian.mchs.ru