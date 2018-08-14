Пожар на подстанции на улице Вахтангова: часть домов осталась без света (видео)

Пожар начался с громкого хлопка на подстанции
Пожар начался с громкого хлопка на подстанции

Сегодня вечером на подстанции на улице Вахтангова в Советском районе Новосибирска произошёл пожар, в результате которого несколько домов на короткое время остались без электроэнергии. Это произошло приблизительно в 18:30.


«В 18:34 я позвонила в пожарную, а где-то за две минуты до этого раздался звук взрыва и начал распространяться огонь. Пожарные приехали быстро, две машины. Когда я звонила, там у других диспетчеров тоже уже были вызовы с этого же пожара. Сейчас огня уже нет, но пену все еще льют в это место. Были перебои на короткое время (с электричеством) на улицах Тружеников, Сиреневая и Шлюзовая. Говорят, что там несколько раз мигнуло электричество и вернулось», — сообщила корреспонденту НГС свидетельница пожара Дарья Руш.


Дежурные ГУ МЧС и единой диспетчерской службы факт пожара подтвердили, но подробностей на момент публикации новости сообщить не смогли.


Огонь разгорелся очень быстро
Огонь разгорелся очень быстро



В Заельцовском районе Новосибирска на улице Плановой 12 августа горело двухэтажное здание, стоящее напротив зоопарка.

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