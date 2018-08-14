Суд запретил новозеландцу забрать двух сыновей из Сибири

Новосибирский областной суд запретил отцу увозить детей в Новую Зеландию

Новосибирский областной суд встал на сторону матери и оставил ей двоих детей, которых отец хотел забрать в Новую Зеландию.







Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.





Ранее НГС уже рассказывал историю сибирячки Екатерины Пияшевой, которая имеет два гражданства — России и Новой Зеландии. Осенью 2016 года женщина прилетела вместе со своим гражданским мужем Тимоти Рейнолдсом и двумя общими детьми в гости к родственникам в Новосибирск, но после решила не возвращаться обратно и скрылась вместе с детьми. Отец мальчиков решил вернуть детей за границу через суд — у обоих сыновей нет российского гражданства, и они находились на родине матери по просроченной туристической визе.





В декабре 2017 года Центральный районный суд удовлетворил иск новозеландца. Сибирячка должна была вернуть детей на их родину в течение двух недель после того, как решение суда вступит в законную силу.





«По мнению суда, в действиях матери усматривалось незаконное перемещение и удержание детей, что на основании положений Конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей от 25 октября 1980 года давало основание для выдачи предписания о возвращении детей на территорию иностранного государства», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.





В ведомстве уточнили, что с решением первой инстанции не согласились ни ответчик, ни прокуратура Центрального района Новосибирска — они подали на апелляцию. После этого гражданское дело рассмотрел Новосибирский областной суд. Он не согласился с выводами Центрального районного суда.





«Отменив принятое решение, облсуд постановил по делу новое, которым в удовлетворении иска иностранному гражданину отказал», — рассказали в областной прокуратуре.





До ответчицы корреспонденту НГС дозвониться не удалось — её телефон оказался недоступен.