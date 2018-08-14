В Новосибирске отменили решение об экстремизме в скандальной картине Васи Ложкина

Под псевдонимом Вася Ложкин работает Алексей Куделин

Новосибирский областной суд отменил решение о признании картины художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской.







В 2016 году Октябрьский районный суд признал картину «Великая прекрасная Россия», которую написал известный в Сети художник Вася Ложкин, экстремистским материалом. На ней изображена карта России, соседние территории которой обозначены унизительными характеристиками населяющих их народов.





Сегодня, 14 августа, Новосибирский областной суд это решение отменил. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Михаил Федотов, председатель совета по правам человека при президенте России. По его словам, дело вернули в суд первой инстанции.





СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) 14 августа 2018 г.





В прошлом году на сайте одной из новосибирских бань появился слоган «Освенцим отдыхает» — владельцы убрали его после публикации на НГС.