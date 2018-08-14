В Новосибирске отменили решение об экстремизме в скандальной картине Васи Ложкина
Новосибирский областной суд отменил решение о признании картины художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской.
В 2016 году Октябрьский районный суд признал картину «Великая прекрасная Россия», которую написал известный в Сети художник Вася Ложкин, экстремистским материалом. На ней изображена карта России, соседние территории которой обозначены унизительными характеристиками населяющих их народов.
Сегодня, 14 августа, Новосибирский областной суд это решение отменил. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Михаил Федотов, председатель совета по правам человека при президенте России. По его словам, дело вернули в суд первой инстанции.
В прошлом году на сайте одной из новосибирских бань появился слоган «Освенцим отдыхает» — владельцы убрали его после публикации на НГС.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Кирилл Шматков
Скриншот видео канала Fontanka Ru на youtube.com