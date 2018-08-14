Вертолёт потерпел крушение в Таджикистане: пострадал альпинист из Новосибирска

Вертолёт с альпинистами на борту потерпел крушение в горах вечером в воскресенье
Вертолёт с альпинистами на борту потерпел крушение в горах вечером в воскресенье

Альпинист из Новосибирска получил травмы при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана.


«Я не знаю, насколько он сильно пострадал, но от госпитализации отказался», — рассказала жена новосибирского альпиниста Сергея Миронова в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».


Она добавила, что Миронов — опытный альпинист и на Памир ездит с середины 1980-х годов.


Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в воскресенье, 12 августа, в труднодоступном районе Памира. Как сообщает РБК, альпинисты на вертолёте возвращались в базовый лагерь после восхождения на высочайшую гору бывшего СССР — пик Исмоила Сомони (раньше он носил название пик Коммунизма).


Как передали в посольстве России в Таджикистане, на борту находились 3 члена экипажа и 15 альпинистов: 13 россиян, один белорус и один испанец. При посадке в труднодоступном районе Памира погибли 5 человек, в том числе трое россиян. Ещё 10 российских альпинистов получили травмы различной степени тяжести. В списке раненых оказался в том числе и 54-летний Сергей Миронов, который отказался от госпитализации.


Информацию о том, что в группе был альпинист из Новосибирска, подтвердили не только его жена, но и трое его знакомых. Двое из них уточнили, что речь идёт о Сергее Миронове. На своей странице «ВКонтакте» Миронов публикует посты и фото, посвящённые альпинизму и скалолазанию. На сообщения корреспондента НГС он не ответил.


«Сергей Миронов почти не пострадал. Как связаться с ним, я не знаю. Вообще он вроде с бурятской командой был», — сообщил корреспонденту НГС в переписке один из пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Сергей Матвеев, приехавший в Таджикистан из Екатеринбурга.


В начале прошлой недели двое туристов из Новокузнецка и Новосибирска сорвались при спуске с вершины горы Актру Северо-Чуйского хребта. Житель Новокузнецка погиб до приезда спасателей, а новосибирца доставили в больницу на вертолёте МЧС.

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