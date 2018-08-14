Бизнесмены установили в новосибирских дворах баки для пластика и стекла

По словам бизнесменов, не на всех площадках во дворах есть место для их контейнеров — они пытаются решить проблему
По словам бизнесменов, не на всех площадках во дворах есть место для их контейнеров — они пытаются решить проблему

Новосибирская компания, занимающаяся вывозом мусора, бесплатно установила во дворах разных районов города 15 контейнеров для раздельного сбора отходов — в их планах поставить в Новосибирске 10 тысяч баков для стекла, бумаги и пластика.


Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора появились на площадке возле дома на Селезнёва, 26/1 в Дзержинском районе.


Подобные баки бесплатно поставили и в других районах Новосибирска — например в Заельцовском и Центральном, — а в ближайшие 2 недели планируется установить 80 контейнеров, куда отдельно бросают пластик, бумагу и стекло, рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор компании «Арктика Сити», один из авторов проекта Александр Волков.


«Мы давно к этому шли. В принципе, в Новосибирске раздельный сбор есть — стоит порядка 1100 контейнеров, просто площадок много, порядка 12 тысяч, поэтому и незаметны эти контейнеры. 


Сейчас и мы включились в эту систему <…> Любая мусоровывозящая компания, которая хочет остаться на рынке, она обязана быть современной. А современные веяния требуют именно раздельного сбора отходов», — объяснил руководитель компании.


За 2019 год компания поставит 10 тысяч контейнеров в новосибирских домах — если удастся договориться с властями, пообещал Волков. Он отметил, что заявки по установке контейнеров во дворе можно оставлять на сайте компании — скоро там появится подробная карта мест с такими баками.


По словам Александра Волкова, компания активно консультируется с новосибирскими экологами и общественниками, в каких местах стоит установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Исполнительный директор добавил, что компания не только собирает мусор, но и занимается его сортировкой и обработкой.


Ранее новосибирские волонтёры самостоятельно собрали стекло, пластик, алюминий и макулатуру и отправили отходы на переработку. Деньги, полученные от этого, организаторы акции потратили на благотворительность.

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