Схема: водителям запретят парковаться на Красном проспекте и Советской
Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться ещё на нескольких участках в центре города, в Заельцовском районе и на левом берегу.
Рабочие установят там дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничения начнут действовать с 15 сентября, сообщили в пресс-центре мэрии.
В мэрии уточнили, что водителям запретят останавливаться на двух участках Красного проспекта:
Также под запрет попадёт остановка ещё на двух участках в центре города:
Как пояснили в мэрии, на эти меры власти пошли для того, чтобы избежать заторов и сделать дорожное движение безопаснее.
Один из этих участков — отрезок улицы Советской от Орджоникидзе до Ленина — известен тем, что в сентябре 2016 года здесь заметили припаркованный на газоне BMW X4, принадлежащий боксёру Мише Алояну. Эту машину спортсмен получил за серебряную медаль, завоёванную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото на превью Густаво Зырянова, фрагменты справочника 2ГИС (1–4)