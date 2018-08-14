Схема: водителям запретят парковаться на Красном проспекте и Советской

Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться ещё на нескольких участках в центре города, в Заельцовском районе и на левом берегу.


Рабочие установят там дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничения начнут действовать с 15 сентября, сообщили в пресс-центре мэрии.


В мэрии уточнили, что водителям запретят останавливаться на двух участках Красного проспекта:


— от Гоголя до Крылова (на обеих сторонах улицы)
— от Гоголя до Крылова (на обеих сторонах улицы)


— между улицами Дуси Ковальчук и Дмитрия Донского (на чётной стороне — от дома № 179/2 на Дуси Ковальчук до дома № 218/2 на Красном проспекте, а на нечётной стороне Красного проспекта — от дома № 171А до дома № 161 )
— между улицами Дуси Ковальчук и Дмитрия Донского (на чётной стороне — от дома № 179/2 на Дуси Ковальчук до дома № 218/2 на Красном проспекте, а на нечётной стороне Красного проспекта — от дома № 171А до дома № 161)


Также под запрет попадёт остановка ещё на двух участках в центре города:


— на нечётной стороне улицы Советской от дома № 35 до пересечения с Орджоникидзе; — на чётной стороне улицы Орджоникидзе от Советской до остановки «Центр»
— на нечётной стороне улицы Советской от дома № 35 до пересечения с Орджоникидзе;

— на чётной стороне улицы Орджоникидзе от Советской до остановки «Центр»


Кроме того, машинам нельзя будет останавливаться на нечётной стороне улицы Комсомольской — на участке от въезда во двор дома № 1 до остановки «Северо-Чемской жилмассив»
Кроме того, машинам нельзя будет останавливаться на нечётной стороне улицы Комсомольской — на участке от въезда во двор дома № 1 до остановки «Северо-Чемской жилмассив»


Как пояснили в мэрии, на эти меры власти пошли для того, чтобы избежать заторов и сделать дорожное движение безопаснее.


Один из этих участков — отрезок улицы Советской от Орджоникидзе до Ленина — известен тем, что в сентябре 2016 года здесь заметили припаркованный на газоне BMW X4, принадлежащий боксёру Мише Алояну. Эту машину спортсмен получил за серебряную медаль, завоёванную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Прочтений: 2006
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