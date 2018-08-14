В Новосибирск привезли новый Touareg c двумя огромными экранами в салоне

В Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения знаменитого внедорожника Volkswagen Touareg. Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Автомир», модель выросла в размерах, поменяла дизайн, стала более агрессивной и престижной.





Volkswagen Touareg вырос в размерах





«Touareg вышел на новый уровень, он занял место в премиум-классе и уверенно чувствует себя среди таких мастодонтов, как BMW, Mercedes и Land Rover. Теперь у клиентов, присматривающихся к автомобилям этого сегмента, появился выбор», — говорит заместитель директора по продажам официального дилера Volkswagen «Автомир» Вадим Маньков.







Водителя окружает большая цифровая панель





Автомобиль действительно приблизился к премиум-классу. Одной из особенностей модели является двойной экран больших размеров, который практически обнимает водителя. Размеры дисплеев сопоставимы с диагональю ноутбуков. Экран состоит из центрального монитора диагональю 15 дюймов и 12-дюймовой цифровой приборной панели, большинство функций активируется только сенсорным путём.





Внедорожник имеет регулируемую по высоте пневмоподвеску, полный привод и несколько режимов движения по бездорожью, однако в этом поколении уже нет блокировок дифференциалов и понижающей передачи — машина стала более городской.





Модель конкурирует с кроссоверами Mercedes, BMW, Jaguar F-Pace, Lexus RX





Цены на Touareg находятся в диапазоне от 3 399 000 до 4 789 000 рублей. Конкурирует модель с кроссоверами Mercedes, BMW, Jaguar F-Pace, Lexus RX.





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