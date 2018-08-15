Ещё погреемся: в Новосибирск идёт жаркая погода

В ближайшие дни в городе потеплеет до 28 градусов тепла

Новосибирск находится в зоне повышенного давления: в ближайшие три дня осадков в городе не ожидается, а дневные температуры будут высокими.







«15 августа погода будет без осадков и 16 августа ночью без осадков, а днём в отдельных районах области дожди и грозы. Ночью 17 августа без осадков <…> днём местами небольшие дожди и грозы. Ветер слабый: 2–7 м/с, в дневные часы местами порывы 12 м/с», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.





Согласно прогнозу, завтра ночью в Новосибирске будет +9…+14 градусов. В пятницу, 17 августа, температура немного повысится: ночью будет до +10…+15 .





«Дневной температурный фон 15 августа будет +22…+27 градусов, на 16-е и 17-е числа — +23…+28 градусов», — добавила Астанкова.





В начале августа синоптики обещали, что тепло ещё вернётся в Новосибирск и горожане смогут насладиться уходящим летом. А следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.

