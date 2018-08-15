Ещё погреемся: в Новосибирск идёт жаркая погода
Новосибирск находится в зоне повышенного давления: в ближайшие три дня осадков в городе не ожидается, а дневные температуры будут высокими.
«15 августа погода будет без осадков и 16 августа ночью без осадков, а днём в отдельных районах области дожди и грозы. Ночью 17 августа без осадков <…> днём местами небольшие дожди и грозы. Ветер слабый: 2–7 м/с, в дневные часы местами порывы 12 м/с», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.
Согласно прогнозу, завтра ночью в Новосибирске будет
«Дневной температурный фон 15 августа будет
В начале августа синоптики обещали, что тепло ещё вернётся в Новосибирск и горожане смогут насладиться уходящим летом. А следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото из архива НГС