На Михайловской набережной разрисовали новую плитку. Чиновники подозревают пользователя Instagram

В вандализме подозревают пользователя социальной сети Instagram

Сегодня, 14 августа, на тротуарной плитке Михайловской набережной в Октябрьском районе Новосибирска расписали новую тротуарную плитку — надпись зелёной краской оставили у парапета набережной. Несколькими днями ранее здесь же порезали недавно высаженные яблони.







О случаях вандализма на новой набережной в своём Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





«Сегодня с утра обнаружили, что ещё и граффити написали. Причем граффити написали и там адрес Instagram написали, так что мы даже нашли, кто это. На самом деле обидно, потому что мы ещё не завершили работы — ещё не нанесли антивандальное покрытие, и получилось, что это всё уже нам изуродовали», — уточнила корреспонденту НГС Анна Терешкова.







Зеленая надпись указывает на профиль в популярной социальной сети





Профиль, на который указывает надпись на тротуаре, принадлежит молодому человеку. Он не обновлялся уже 6 лет — последний пост был опубликован в июне 2012 года. Связаться с владельцем профиля корреспонденту НГС пока не удалось.





По словам Анны Терешковой, сейчас на вандала будут писать заявление в полицию.

