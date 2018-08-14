На Михайловской набережной разрисовали новую плитку. Чиновники подозревают пользователя Instagram
Сегодня, 14 августа, на тротуарной плитке Михайловской набережной в Октябрьском районе Новосибирска расписали новую тротуарную плитку — надпись зелёной краской оставили у парапета набережной. Несколькими днями ранее здесь же порезали недавно высаженные яблони.
О случаях вандализма на новой набережной в своём Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
«Сегодня с утра обнаружили, что ещё и граффити написали. Причем граффити написали и там адрес Instagram написали, так что мы даже нашли, кто это. На самом деле обидно, потому что мы ещё не завершили работы — ещё не нанесли антивандальное покрытие, и получилось, что это всё уже нам изуродовали», — уточнила корреспонденту НГС Анна Терешкова.
Профиль, на который указывает надпись на тротуаре, принадлежит молодому человеку. Он не обновлялся уже 6 лет — последний пост был опубликован в июне 2012 года. Связаться с владельцем профиля корреспонденту НГС пока не удалось.
По словам Анны Терешковой, сейчас на вандала будут писать заявление в полицию.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено Анной Терешковой (1), скриншот instagram.com/vladlen97 (2)