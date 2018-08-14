На Михайловской набережной разрисовали новую плитку. Чиновники подозревают пользователя Instagram

В вандализме подозревают пользователя социальной сети Instagram
В вандализме подозревают пользователя социальной сети Instagram

Сегодня, 14 августа, на тротуарной плитке Михайловской набережной в Октябрьском районе Новосибирска расписали новую тротуарную плитку — надпись зелёной краской оставили у парапета набережной. Несколькими днями ранее здесь же порезали недавно высаженные яблони. 


О случаях вандализма на новой набережной в своём Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. 


«Сегодня с утра обнаружили, что ещё и граффити написали. Причем граффити написали и там адрес Instagram написали, так что мы даже нашли, кто это. На самом деле обидно, потому что мы ещё не завершили работы — ещё не нанесли антивандальное покрытие, и получилось, что это всё уже нам изуродовали», — уточнила корреспонденту НГС Анна Терешкова.


Зеленая надпись указывает на профиль в популярной социальной сети
Зеленая надпись указывает на профиль в популярной социальной сети


Профиль, на который указывает надпись на тротуаре, принадлежит молодому человеку. Он не обновлялся уже 6 лет — последний пост был опубликован в июне 2012 года. Связаться с владельцем профиля корреспонденту НГС пока не удалось. 


По словам Анны Терешковой, сейчас на вандала будут писать заявление в полицию.

Прочтений: 4033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено