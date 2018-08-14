Музей смерти предложил посетителям делать селфи в гробу

Арт-директор Музея смерти Антон Кшнясев демонстрирует возможность одной из селфи-зон на фоне погребальных масок
Арт-директор Музея смерти Антон Кшнясев демонстрирует возможность одной из селфи-зон на фоне погребальных масок

В Музее смерти объявили конкурс на лучшее селфи. Победителю достанется фотокамера моментальной печати FujiFilm Instax SQ6. О конкурсе НГС сообщил арт-директор Музея мировой погребальной культуры Антон Кшнясев.


«Надо сделать селфи в музее на фоне экспонатов. Оно может быть оригинальным: в гриме или костюме каком-то. Потом надо выложить своё фото в Instagram или в соцсеть "ВКонтакте" с хештегом #музейсмерти2018. Все фотографии будут автоматически попадать на сайт нашего музея. Сотрудникам музея участвовать в конкурсе запрещено, чтобы было всё честно. Призом станет самая свежая модель модного фотоаппарата в формате Instagram стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Но если будет много интересных фото, то, возможно, появятся и дополнительные призы», — рассказал Антон Кшнясев.


Делать селфи можно в любом месте первого и второго залов музея. Но в некоторых местах музея обозначены специальные селфи-зоны, где фотографии, по мнению организаторов, получаются особенно красивыми. Сфотографироваться можно даже в специальном гробу, а желающим будут выдавать детали различных нарядов и селфи-палки.


Конкурс на лучшее селфи продлится до 10 сентября. В будние дни музей работает с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье его двери открываются на час раньше.


Накануне в Музее мировой погребальной культуры отреставрировали и выставили на обозрение самый известный новосибирский гроб, которому уже более 100 лет

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