Вылупился и ходит вразвалочку: в Новосибирском зоопарке родился пингвин с серым пухом

Птенец ещё не умеет плавать и часто устраивается отдыхать
Птенец ещё не умеет плавать и часто устраивается отдыхать

Пингвины Гумбольдта из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило впервые стали родителями: посетители уже могут посмотреть на птенца.


«Он пока сидит отдельно от остальной группы, но в том же павильоне и в удобном для обзора вольере», — рассказали в зоопарке.


Зоологи сообщили, что пингвин появился на свет больше месяца назад. Тогда орнитологи понаблюдали за птичьим семейством и пришли к выводу, что малыш не получает достаточного количества пищи. Поэтому работники зоопарка забрали маленького пингвина и выкармливали его искусственно.


«Учитывая, что наши пингвины Гумбольдта молодые и для них это первый птенец, мы решили не рисковать и забрали его. В первое время кормили его измельчённой рыбой. Сейчас, когда малыш подрос, мы рыбу разминаем уже не так сильно, оставляем кусочками. Он со всем справляется и уже скоро будет есть целые рыбины, как это делают взрослые пингвины. Когда птенец подрастёт, его вернут в группу», — сообщила заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило.


В зоопарке уточнили, что сейчас маленький пингвин в два раза меньше взрослой особи. Его рост — 30 сантиметров. Птенец покрыт серым пухом. Как и все дети, он часто отдыхает, а когда бодрствует, вразвалочку ходит по вольеру и с любопытством рассматривает то, что его окружает. Плавать малыш ещё не умеет.


Пингвинарий в Новосибирском зоопарке открылся летом 2016 года. Спустя полтора года пингвины начали обустраивать гнёзда

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