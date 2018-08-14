Красиво на МРОТ не прожила: сибирячка вылетела из проекта экономных горожан

Наталья любила есть в KFC по купонам и на бизнес-ланчах в Respublika
Наталья любила есть в KFC по купонам и на бизнес-ланчах в Respublika

Один из пяти новосибирцев, участвующих в эксперименте «По красной цене», вылетел из проекта — он не смог уложиться в установленный лимит трат. Группа горожан вдохновилась «Голодными играми» НГС и после всех вычислений решила повторить эксперимент, потратив с 15 июля по 15 августа 9361 рубль и 76 копеек. 


Участники этого проекта говорили, что на эти деньги можно не выжить, а даже хорошо прожить, — это было их основной целью. 


Выбывшая из проекта участника Наталья Куприна говорила, что согласилась на участие в проекте из любви к экспериментам и потому что хотела узнать, можно ли на самом деле прожить на без малого 10 тысяч в месяц. В итоге у неё не получилось. На завершающей неделе Наталья поехала автостопом до Байкала и ушла в минус — потратила больше на 100 рублей 74 копейки.


«Наташа думала, что у неё осталось рублей 100 и она продержится, но в итоге выбыла. Сейчас она ездит автостопом — уже добралась до Байкала. Великолепно: человек просто взял и сорвался, потому что захотел», — рассказал корреспонденту НГС участник проекта Егор Соверенский.


Участники проекта рассказали НГС, какими лайфаками нужно пользоваться, чтобы экономить, и как бесплатно развлекаться.

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