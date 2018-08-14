Через ж/д пути в Центральном районе сделают «умный» переход со звуком и светом

Переход через пути очень популярен у новосибирцев — по нему ходят от Писарева до Линейной
Переход через пути очень популярен у новосибирцев — по нему ходят от Писарева до Линейной

У дома № 97А на улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска начали строить новый пешеходный переход через железнодорожные пути — рабочие уже начали подготовку места.


«На пешеходном переходе будет уложен резинокордовый настил, переход оборудуют системами освещения, звуковой и световой сигнализации, предупреждающей о приближении поезда, специальными направляющими накопителям S-образной формы, огороженными перилами <…> Также проект предусматривает оснащение перехода пандусами и сходнями для маломобильных граждан», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Такие переходы вынуждают пешеходов смотреть в стороны движения поездов и оценивать дорожную ситуацию. Работы по обустройству перехода уже начались, а закончить все работы планируют осенью.


«В Новосибирске уже действуют несколько таких "умных" переходов через железнодорожные пути (недалеко от остановочных платформ Плехановская и Центр, а также по улице Коммунистическая)», — добавили в пресс-службе ЗСЖД.


По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас на месте будущего перехода рабочие выкопали небольшую траншею, которую прикрыли досками.


Рабочие прикрыли выкопанную траншею досками
Рабочие прикрыли выкопанную траншею досками


Железнодорожники постоянно призывают граждан быть осторожнее при переходе через пути. Однако несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Так, 15 июня в Бердске мужчина погиб, переходя пути на железнодорожном вокзале.

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