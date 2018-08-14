Сами справятся: областные власти дадут иностранцам меньше разрешений на работу

Торговцы на Хилокском рынке в Кировском районе Новосибирска

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области продолжит сокращать выдачу патентов, разрешающих работу в регионе гражданам иностранных государств.







«Квоты для привлечения иностранных работников сокращаются. В 2017 году мы утвердили 4100 для привлечения иностранных работников. В этом году нами было выдано 2600 квот. В сентябре мы закончим рассматривать заявки на 2019 год. На данный момент работодатели направили нам запрос на трудоустройство 2340 иностранных граждан», — сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Надежда Цветкова.





Она пояснила, что в областном правительстве определяют квоты по потребностям работодателей — это делает специальная комиссия, куда входят представители органов власти. Заявки на привлечение труда иностранцев подают порядка 120 предприятий, уточнила Надежда Цветкова. По её словам, в основном эти компании работают в отраслях обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства и привлекают неквалифицированных работников.





Сейчас патенты для работы в России нужны гражданам пяти государств — без этих документов легально работать им нельзя. Такая практика действует с 2016 года для граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана — её ввели при губернаторе Владимире Городецком. При этом для иностранцев определили «запретные» сферы для работы. В то же время граждане стран Таможенного союза (кроме России в него входят Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан) в патентах не нуждаются.





Надежда Цветкова заявила, что жители области в целом одобрили это постановление. «Это было сделано для обеспечения жизни и здоровья наших граждан. Оно касалось небольшого числа иностранных граждан — 2 с небольшим тысяч. В основном ограничения коснулись кадровых агентств, которые, скажем так, занимались "перепродажей" иностранных граждан другим работодателям», — сказала замминистра. Она назвала влияние иностранных работников на рынок труда в Новосибирской области «незначительным»: «Это всего 1,9% от занятого населения».