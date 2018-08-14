Наберут по объявлению: новосибирская больница начала искать новых врачей через соцсети

Новое руководство больницы № 3 отмечает, что вакансий не так уж и много в сравнении с объёмами штата
Новое руководство больницы № 3 отмечает, что вакансий не так уж и много в сравнении с объёмами штата

В социальных сетях появилось объявление, что в городскую больницу № 3 в Советском районе Новосибирска требуются заведующий отделением, врачи и лаборанты — новый руководитель больницы объяснил, что не собирается менять команду.


Массовая вакансия о наборе врачей в городскую больницу № 3 накануне появилась в Facebook — её опубликовала редактор районной газеты «Родные берега».


Согласно объявлению, больнице на ОбьГЭС требуются детский врач-невролог, участковый терапевт, акушер-гинеколог, хирург, врач функциональной диагностики, заведующий рентгенологическим отделением (врач-рентгенолог), фельдшер-лаборант в клинико-диагностическую лабораторию и рентгенолаборант.


Как рассказал корреспонденту НГС главный врач Александр Осадчий, получивший должность в конце июля 2018 года, вакансии для врачей не связаны со сменой команды.


«Этот дефицит был и до меня, и сейчас он существует. Но часть из этих ставок уже закрыта. 


(М.М.: Судя по этой вакансии, кажется, что в больнице почти некому работать.) Нет, так ситуация не звучит, 450 сотрудников — штат больницы, поэтому 8 заявок — это не так и много», — объяснил главный врач.



Прежний главврач больницы Сергей Сумароков покинул свой пост в начале апреля по собственному желанию. С весны обязанности главного врача исполнял заместитель Андрей Парыгин, а меньше месяца назад должность главного врача получил уролог-андролог Александр Осадчий.


По данным портала для врачей Sibmeda, Осадчий закончил НГМУ и Санкт-Петербургскую медицинскую академию последипломного образования, а также учился в Германии, Испании и Италии, в последние годы он работал в частной клинике.


По словам депутатов, отставки предыдущего главврача жители ОбьГЭС добивались долгое время. Жители настаивали, что в больнице не решались проблемы с большими очередями и дефицитом специалистов. Пациенты жаловались на гигантские очереди и корреспондентам НГС — например, в очереди за инсулином они несколько часов.

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